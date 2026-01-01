Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Gil Vicente, desta sexta-feira [18h45], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico leonino abordou os «desejos» para o ano de 2026.

O desejo do novo ano é continuar no Sporting

«Não sei responder isso, muito honestamente, os meus desejos para já é continuar no Sporting. Já várias vezes disse que estou muito feliz onde estou. Sou um felizardo por poder fazer aquilo que mais amo e num grande clube. O resto é trabalho e acreditar muito naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que é o nosso crescimento também enquanto equipa técnica e ficar na história do Sporting. Queremos, claramente, lutar por tudo em que estamos inseridos, mas sabemos que não vamos ganhar sempre, Não é por isso que deixaremos de ser uma grande equipa, um grande plantel, um grande grupo e uma equipa técnica competente. Por isso, o meu desejo é mesmo só para continuar a fazer aquilo que eu mais gosto e onde estou.»