Rui Borges prepara o Sporting para defrontar o Nacional, este sábado, depois de já ter empatado com a equipa madeirense quando estava ainda à frente do Vitória e não poupa elogios à equipa comandada por Tiago Margarido, sobretudo nos lances de bola parada.

O Vitória recebeu o Nacional no Estádio Dom Afonso Henriques na jornada antes do Natal, esteve a vencer, depois de ter virado lo resultado, mas acabou por consentir um empate (2-2) em tempo de compensação.

Um adversário que tem vindo a crescer na Liga e que vai chegar a Alvalade com duas vitórias consecutivas, a primeira frente ao FC Porto.

«É adversário que já tive a oportunidade de defrontar, noutro contexto. Já na altura disse e volto a dizer, acho que é uma equipa muito bem organizada, é uma equipa que não se preocupa só em defender, procura atacar, gosta de ser pressionante em terrenos altos também, por isso não me admira nada aquilo que tem sido o crescimento enquanto equipa do Nacional enquanto coletivo», começou por referir na antevisão do jogo.

Uma equipa equilibrada que o treinador dos leões já conhece ao detalhe. «É uma equipa que gosta de jogar bem e que, em termos defensivos, é muito bem organizada e competente. É competitiva, tem uma linha defensiva muito coesa e centrais competitivos. Em termos ofensivos, tem uma ou outra dinâmica, agora mudou um pouquinho com o Bruno a jogar por fora, criam a três ou a quatro. Jogam com dois médios de apoio ou só com um, têm algumas dinâmicas interessantes, dentro daquilo que também gosto, dentro daquilo que perspetivamos enquanto ideia. Não tenho dúvidas, pelo bom momento que atravessa também, que o Nacional nos provocará algumas dificuldades», acrescentou.

O Nacional é uma das equipas que mantém a equipa técnica há mais tempo e também não promoveu muitas alterações no seu plantel. Para Rui Borges, o sucesso do adversário está relacionado na continuidade.

«Sem dúvida, é uma equipa que aprecio. Aprecio o seu treinador, acho que é um bom técnico e as suas equipas têm-no demonstrado. Pelo conjunto, naquilo que são os momentos do jogo, talvez seja a equipa mais forte em termos de bolas paradas ofensivas neste momento na Liga. Tem jogadores muito agressivos nesse contexto, é uma equipa que, de forma geral, em todos os momentos do jogo, é muito equilibrada. Olho muito para isso. Já disse isso quando os defrontei no contexto anterior. O ter o treinador há mais tempo ajuda, o ter grande parte dos jogadores da época transata ajuda a manter o equilíbrio. Teve ali uma fase inicial em que entraram alguns jogadores e a adaptação foi sentida, mas agora acho que estão numa consistência muito boa, encontraram um caminho muito bom», comentou.

Agora, a jogar em casa, Rui Borges conta com o apoio dos adeptos para ultrapassar o Nacional, até porque este será o primeiro jogo do ano do novo treinador em Alvalade. «Também espero que, sendo o nosso primeiro jogo do ano em casa, que o Sporting ganhe com a ajuda dos nossos adeptos, creio que também esteja o estádio cheio. Será muito importante nesse sentido, e continuar o nosso caminho. Faltam 16 jogos, é o primeiro dos 16 e queremos ganhar para manter aquilo que é o nosso objetivo, que é ser primeiro. Custa muito estar em primeiro lugar, mas é mais difícil manter do que chegar lá. É essa a noção que temos, a responsabilidade que nós queremos e faremos tudo para ganhar», referiu ainda.