Pedro Gonçalves poderá estar de volta às opções do Sporting logo após a paragem para os jogos das seleções. Rui Borges diz que o jogador já está na «fase final da recuperação» e que já tem trabalhado no relvado.

«Aquilo que posso dizer do Pote é que ele está a recuperar bem, está num processo mais final, tem começado, aos poucos, a trabalhar na relva também. Está mais perto do que é o regresso, não vou estar aqui a dar datas, mas está perto do regresso», começou por enunciar o treinador, em conferência de imprensa, na antevisão do embate com o Famalicão.

Não há ainda uma data definida, mas Rui Borges acredita que será a curto prazo. «Espero contar com ele o mais breve possível por tudo o que ele é enquanto atleta, jogador, por toda a importância que tem tido na equipa ao longo destes anos que tem sido jogador do Sporting. É um jogador que queremos contar, é mais uma solução para nós, agora acredito que estará perto, até porque já tem feito algum trabalho no relvado», destacou ainda.

Um regresso entre outros, como foram os casos mais recentes de Hjulmand, Morita ou Gonçalo Inácio. «Está o Morita, está o Edu [Quaresma], o St. Juste possivelmente também voltará nesta paragem. Tudo isto são coisas positivas para nós, ter o máximo de jogadores possível para os jogos. Mais do que olhar para os jogadores que vão para as seleções, é olhar para aquilo que é os jogadores que estão a chegar. Podemos ter um grupo mais completo e mais capaz para dar resposta», comentou ainda o treinador.