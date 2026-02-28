Rui Borges abordou já o clássico com o FC Porto da próxima terça-feira, relativo à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, depois da vitória sobre o Estoril (3-0) para o campeonato.

Pedro Gonçalves não saiu do banco. Foi por opção?

«O Pote não entrou por não se sentir a cem por centro. Optámos por não termos essa necessidade e o expor a qualquer coisa. Optámos por gerir, dado que não se sentia totalmente a 100 por cento.»

Pote está em dúvida para o jogo com o FC Porto [meia-final da Taça de Portugal]?

«É uma questão de gestão, se estava no banco, não está em dúvida. Não jogou por precaução. Achámos que não havia necessidade de o expor a algum risco.»

Ioannidis ficou de fora, pode recuperar para o clássico?

«Quanto ao Ioannnidis não dou certezas se vai poder jogar ou não porque não as consigo dar. Vai estar em dúvida para o jogo de terça-feira.»

O Sporting chega ao clássico melhor do que o FC Porto?

«Não. Os jogos são difíceis para todos. Já ganhámos cinco ou seis jogos perto dos 90. Não te a ver com fases, tem a ver com as equipas e com os pontos. O futebol está muito competitivo, já não há equipas fáceis como antigamente. Vai ser um grande jogo, com as duas equipas que vão à frente do campeonato. Sabemos que é uma eliminatória a duas mãos, um jogo diferente. A fase do FC Porto é boa, está em primeiro no campeonato, é sinal que é a mais forte.»

Sporting continua a quatro pontos do FC Porto que esta sexta-feira venceu com um penálti polémico

«Estou focado no que controlamos que é o nosso jogo. Só me foquei nisso e não me preocupei com os outros. Fazemos a nossa parte, nos nossos jogos, depois no fim logo se verá do que somos capazes. O resto, sobre arbitragens, não falo. Nem vi o lance sequer.»

Reação ao sorteio que colocou o Bodo/Glimt no caminho do Sporting na Liga dos Campeões?

«É uma grande equipa que tem ganho a grandes equipas da Europa. Desengane-se quem pensar que o sorteio foi bom para nós, porque não foi. É uma equipa que nos vai criar muitos problemas. Se está nos oitavos de final é porque tem muita qualidade. Antes disso, temos o FC Porto para a Taça e o Sp. Braga para o campeonato. São jogos que vão exigir muito de nós e temos de estar preparados para isso.»