Rui Borges falou à flash da Sport tv após o triunfo do Sporting sobre o Casa Pia (3-0), na 18.ª jornada da Liga.

«Até ao primeiro golo faltou energia, estivemos expectantes. O Casa Pia procurou referências na frente e segundas bolas na profundidade. Faltou-nos dinâmica e diagonais curtas junto à área deles, para os obrigar a baixar. Mas obrigámos o Casa Pia a ficar desconfortável e a abrir espaços, o que nos permitiu finalizar as jogadas. O primeiro golo desbloqueou o jogo e deu-nos confiança. Na segunda parte controlámos com qualidade, sem deixar o Casa Pia criar oportunidades. O João Simões e o Morita fizeram um excelente jogo. Foi um bom resultado. E justo.»

«Geny Catamo é importante e regressou confiante, sabe o que dá à equipa. Tem um compromisso fora do normal, tanto a atacar como a defender. Tem um carácter muito bom e é um bom exemplo para todos. Estou feliz pelo Geny, mas também pelo Bragança e pelo Debast. Ficamos mais capazes.»

«O Daniel Bragança fez uma recuperação fantástica desde princípio, sempre otimista. Cresceu a todos os níveis, sobretudo a nível atlético e físico. Fez uma semana muito boa nos treinos. É um jogador importante e um capitão. Estamos felizes por ele.»

«Faye? Enquanto não for jogador do Sporting não me vou alongar.»