Rui Borges falou das várias opções que tem para o meio-campo, no decorrer da antevisão da receção ao Moreirense que está marcada para esta segunda-feira. Morita tem estado com problemas físicos, Kochorashvili tem sido opção, mas o treinador deixa a porta aberta para João Simões ou mesmo para Zeno Debast.

Morita tem tido problemas físicos, tem jogado mais o Kochorashvili. O Zeno Debast pode ser opção para o meio-campo como chegou a ser na época passada?

«A pergunta responde à pergunta. Em relação ao Zeno, ele entrou para o meio-campo [no último jogo frente ao Kairat], logo aí já está respondido. Também pode dar essa solução porque já a deu o ano passado e muito bem. Fomos campeões nesse sentido até. Feliz por ter essa capacidade num jogador também novo, que está num crescimento muito bom e que poderá tornar-se ainda mais forte para o futuro dele».

O João Simões também jogou nessa posição na época passada. Está preparado para voltar a ser titular?

«Está tão preparado para ser titular como o Giorgi [Kochorashvili]. São opções. É um miúdo que tem trabalhado imenso, é um miúdo que também como o Quenda, com uma mentalidade diferente, por isso faz parte da equipa principal já há bastante tempo porque tem uma maturidade e uma capacidade para estar focado e de perceber o que quer para o seu futuro acima da média. Não preciso, volto a dizer, de ser psicólogo também com o Simões porque é um miúdo completamente focado, um miúdo doente que ama o Sporting de uma maneira incondicional. Isso vê-se a cada momento em que ele está ou não está em campo, pela forma como festeja, como está no banco de suplentes. É um miúdo muito apaixonado, que vive cada minuto. Feliz por contar com o miúdo, acho que vai ser, já dizia isso na época passada, um líder natural com o passar dos anos. Vai ter as oportunidades dele, seja com menos tempo ou a titular, porque tem trabalhado para isso».

O Kochorashvili tem revelado alguma falta de adaptação para jogar ao lado de Hjulmand, numa comparação com Morita.

«Em relação ao Giorgi é natural, vem de um contexto totalmente diferente daquilo que é a exigência Sporting, daquilo que é o jogo do Sporting. Está ainda à procura de entender os seus colegas, de entender a dinâmica da equipa, mas tem melhorado, tem ouvido, gosta de aprender, gosta de ouvir, gosta de perguntar. Aos poucos vai-se adaptar e por em prol da equipa as suas melhores qualidades. Vamos comparar com o Morita, mas o Morita joga há dois anos seguidos com o Morten. A ligação deles é de olhos fechados. Leva tempo, faz parte, mas feliz com o que el tem conseguido e, aos poucos, vai melhor com certeza.»