Rui Borges garante que o prolongamento na Taça de Portugal, frente ao AVS, não vai servir de desculpa para um eventual mau resultado no clássico desta segunda-feira frente a FC Porto. O treinador falou ainda do momento «difícil» de Luis Suárez, na sequência do choque que provocou a grave lesão a Antoine Baroan.

Luis Suárez disse que ficou «destroçado», está preparado para o clássico?

«É um momento difícil para o atleta em causa, independentemente de ser um adversário, é um colega de profissão. Mesmo não estando no duelo em si, como foi o caso do Luis, mexe com toda a gente. É um momento menos bom, triste para todos, mas ele tem noção de que é o nosso trabalho e estamos todos sujeitos a algo menos bom a qualquer momento e não tem de se sentir culpado. Foi uma palavra de conforto da nossa parte, até mesmo da parte dos responsáveis do AVS no final do jogo, perante o Luís também. De resto, senti-o motivado parta fazer um grande jogo. Está um pouco amassado, como é natural, depois de 120 minutos, mas preparado para aquilo que será a essência do jogo amanhã».

O prolongamento na Taça pode afetar o rendimento dos jogadores no Dragão?

«Compreendo e não fugimos a isso, mas não pode servir de desculpa a parte física ou mental do cansaço para este jogo. É o que é, são jogos, se perguntasse a eles se queriam descansar, alguns iam dizer que não. Eles vão estar preparados para aquilo que será a exigência. É um jogo diferente, aquilo que motiva cada um é sempre diferente, não se pode fugir a isso. É um jogo grande, entre o primeiro e o segundo classificados, portanto é um jogo que em termos mentais torna-nos mais focados, mais comprometidos, mais rigorosos, espero eu, e mais motivados. A motivação para fazer um bom jogo, tudo aquilo que a forma pontual pode significar para nós tem de nos motivar de alguma forma. Não nos vamos desculpar com os 120 minutos, fomos nós os culpados, não foi mais ninguém. Temos de saber lidar com isso, passámos e já estamos focados no FC Porto. Isso não servirá de desculpa para aquilo que é o jogo de amanhã.»

Mourinho disse que vai torcer pelo Sporting. Consegue compreender o seu homólogo?

«Estou focado no Sporting, o que o Mourinho disse é relacionado com ele e com a sua equipa. Aquilo que eu quero é fazer tudo para ganhar e perceber aquilo que seremos capazes e quais serão as consequências disso, que é diminuir a distância para o primeiro classificado.»