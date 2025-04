O Sporting vem de uma série de seis vitórias consecutivas, mas a verdade é que tem passado por alguns momentos de sofrimento em alguns jogos, particularmente depois de desperdiçar várias oportunidades que podiam proporcionar finais de jogos mais tranquilos, mas Rui Borges não está preocupado com esse aspeto.

No último jogo, frente ao Rio Ave, para a Taça de Portugal, ficou a sensação que os leões podiam, desde já, ter resolvido a eliminatória.

«Muito honestamente, não me preocupa nada. Nos últimos jogos do Sporting, ganhámos 3-0, 3-1, 2-0. Marcámos sempre golos, criámos muitas oportunidades, por isso supertranquilo nesse sentido», começou por referir.

«É natural que em alguns momentos não consigamos finalizar da melhor forma, queríamos muito fazer mais golos, principalmente no jogo com o Rio Ave. Não conseguimos, mas fico feliz por a atitude da equipa ser cada vez melhor, por criarmos mais situações de golo, sermos mais intensos no último terço. Estava preocupado se não criássemos situações para o fazer, mas temos criado, temos conseguido da melhor forma», acrescentou.

Para Rui Borges, é natural que os jogos fiquem cada vez mais difíceis, à medida que o campeonato se aproxima do final.

«Os jogos estão caros para toda a gente, não é só para o Sporting. Vejo os jogos das outras equipas e são igualmente caros. Ninguém ganha assim tão facilmente como parece ou como vocês querem às vezes que a gente ganhe. Não há jogos fáceis, as equipas do outro lado são muito competitivas e a qualquer momento, ou numa bola parada ou num contra-ataque, é natural que nós, Sporting, uma equipa grande, esteja mais exposta a contra-ataques», explica.

Rui Borges defende que o Sporting está mais exposto por jogar ao ataque. «Penso que somos uma das equipas mais pressionantes no meio-campo ofensivo. É natural que estejamos mais expostos a contra-ataques, com passes na profundidade. Em qualquer momento, num lance apenas do adversário, às vezes podem-nos criar perigo se não estivermos concentrados, rigorosos. Faz parte, um jogador vai errar no momento ofensivo e defensivo. Acima de tudo, sinto a equipa a crescer em todos os momentos do jogo, é isso que me satisfaz e me deixa ainda mais confiante para aquilo que será esta reta final do campeonato», comentou.

Os jogos vão ser especialmente «caros» nesta jornada em que o primeiro defronta o quarto e o segundo joga com o terceiro. Qual o jogo mais importante? O do Dragão ou o de Alvalade?

«Vou dizer sempre que o mais importante é o nosso. Não vou estar aqui a dizer que vou estar preocupado com o jogo dos outros. Se nós ganharmos somos primeiros na mesma. É uma resposta natural da minha parte, não vou estar a dizer que é mais importante para o Benfica ou para quem quer que seja. Para eles será importante o jogo deles, para nós será importante o nosso jogo. É esse o nosso foco, nós felizmente dependemos só de nós. É um fim de semana com bons jogos, ontem houve um Vitória-Santa Clara, bom jogo também. É isto que a malta joga, de bons jogos e acredito que vai ser um fim de semana com muitos bons jogos», comentou ainda.