Rui Borges abordou já o dérbi com o Benfica, no final do jogo em que o Sporting goleou o Estrela da Amadora (4-0) no Estádio de Alvalade. O treinador falou também do significado de defrontar, pela primeira vez, José Mourinho.

«Em relação ao próximo jogo, é o próximo, é um jogo igual aos outros, agora é um jogo com uma dificuldade maior, vamos defrontar o nosso rival em sua casa, um ambiente difícil, uma grande equipa também naquele lado. Vêm atrás, vão querer chegar-se à frente, mas acho este jogo não define aquilo que será o final do campeonato. Qualquer que seja o resultado e nós queremos muito ganhar, mas acho que não é este jogo que vai definir o campeonato. Ainda falta uma segunda volta inteira e mais três jogos depois a seguir ao Benfica da primeira volta. Portanto, há muito ponto para disputar, ainda há muito jogo e no futebol muda tudo muito rápido.»

Como é que olha para esta exibição antes do dérbi

«Olho de forma positiva e feliz. Conseguimos fazer uma boa exibição. Às vezes não é difícil mantê-los ligados nos jogos com grandes equipas, é frente a equipas que teoricamente não são tão fortes, mantê-los ligados, com a mesma energia e fazê-los acreditar com a mesma ambição. Senti que a equipa está totalmente ligada. Hoje jogou o Edu [Quaresma] e o Morita, fizeram um belíssimo jogo os dois. Mais dores de cabeça para o mister. O grupo tem um sentimento de família muito forte e isso é perceptível em alguns comportamentos coletivos, de carinho uns pelos outros. Quando entram jogadores que se calhar não estão à espera, a resposta que eles dão é o que me deixa mais feliz. É sinal que estão ligados que se respeitam muito, como disse na antevisão, e ajuda-me muito enquanto líder. Em relação ao próximo jogo, sinto a equipa ligada, não é por ser o Benfica, que tem um grau de dificuldade maior, mas eles querem jogar esses jogos. Estou super-tranquilo, olho para eles e vejo-os felizes a jogar»

Como vai ser defrontar José Mourinho?

«Para mim é um desafio, é a primeira que defronto o grande treinador, o melhor treinador português, do mundo. Continua a ser um dos melhores do mundo, independentemente de tudo o que possam achar em relação ao mister. Para mim é um desafio, é um privilégio também. O respeito é exatamente o mesmo que tenho por todos. Uns estão a crescer, outros são mais experientes como o mister Mourinho. É um treinador que nos jogos ditos grandes já tem outra maturidade. Eu, se calhar, daqui a uns anos também a vou ter. Agira, acima de tudo, o respeito por defrontar um treinador que eu olhei, no início de carreira, como a minha referência. Acho que foi uma referência para toda a gente que mudou o paradigma do que era o jogo».

Sporting chega ao dérbi no melhor momento?

«A equipa está confiante. Lá atrás também diziam que a equipa estava numa fase menos boa e para mim era uma fase boa. É natural que o crescimento da equipa tem sido visível em todos os momentos do jogo. A equipa está preparada para a exigência do jogo e para a intensidade que queremos meter nos jogos. A confiança em excesso também não é muito boa».

Ioannidis recupera para o dérbi?

«Não lhe sei dizer, acredito que é muito difícil. O Fotis vai ser muito difícil dar o seu contributo no próximo jogo».

Gonçalo Inácio gerou um momento de apreensão. Está tudo bem com o central?

«Inácio não tem nada, foi só um susto, nada mais do que isso.»