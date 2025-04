Rui Borges desmente as notícias que surgiram nesta semana a dar conta de um alegado mal-estar no balneário depois de ter criticado abertamente o rendimento de Conrad Harder e de ter, há algum tempo, feito o mesmo com Jeremiah St. Juste.

«Isso é ridículo, é o que posso dizer. Esse suposto mal-estar não é conversa para mim», atirou Rui Borges. Questionado se está mais fragilizado neste momento, Borges disse, na antevisão ao Santa Clara-Sporting:

«Não, sou um treinador super confiante e super motivado até ao final do campeonato. Em três meses e meio, é a primeira vez que perdemos a frente, a liderança. Por isso, jamais pensaria de outra forma. É otimista, muito confiante naquilo que é o futuro. A equipa também. A resposta da equipa tem sido fantástica. Todos eles têm dado uma resposta muito boa e têm sido importantes a cada momento, por todas as fragilidades que já tivemos ao longo destes três meses e meio. Por isso, muito motivado e muito confiante», garantiu, antes de rematar:

«O título não vai fugir. Dependemos apenas e só de nós». A verdade é que o Sporting está a dois pontos do líder Benfica e as duas equipas ainda se defrontam na penúltima jornada. Matematicamente, o treinador tem razão.

O Sporting defronta o Santa Clara nos Açores, em jogo da 29.ª jornada da Liga, que tem início marcado para as 18 horas e que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.