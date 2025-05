Rui Borges diz que Pedro Gonçalves está preparado para o dérbi deste sábado, apesar de reconhecer que o médio ainda não está a cem por cento. O treinador diz que o jogador tem vindo a crescer e também será bom para o Benfica «sentir a presença» dele em campo.

«Está em cima da mesa qualquer um jogar. Todos têm de estar preparados. Sou um treinador que nunca deu o onze antes do jogos ou antes do treinos. Têm de estar todos preparados para jogar e não jogar. O Pote é igual. Acima de tudo ele tem dado boa resposta, ele próprio sabe que não está a cem por cento, ele sempre o disse», começou por enunciar o treinador.

No entanto, desde que regressou à competição, Pote ainda não mostrou o valor que tinha mostrado antes da lesão que o afastou dos relvados. «Agora é um jogador importante por tudo o que ele dá à equipa, por tudo o que transmite, também pelo adversário, de sentir e ver ali o Pote. Vocês estão a ir pelo jogo do Gil, mas foi um jogo com pouco espaço, era difícil para jogadores como o Pote, Trincão ou Viktor fazerem a diferença que a malta está à espera. Num jogo trancado, é muito difícil», prosseguiu.

Apesar de não estar a cem por cento, Rui Borges conta com Pote, a titular ou como suplente. «Olho para ele, tem crescido, tem correspondido diariamente tem feito por isso. Acho que ele está preparado, como todos os outros vão estar preparados para dar resposta amnhã, sejam 60 minutos, 80 ou 90 », destacou ainda.

Outra dúvida para o dérbi, neste caso, no Benfica, será a titularidade de Di María.

«Preparei a equipa para as dinâmicas do Benfica, com ou sem Di María. Varia mais pelos comportamentos individuais que cada um dá. Se jogar o Di María dá uma coisa, se jogar o Dahl dá outra, se jogar o Schjelderup dá outra coisa. Naquilo que é individual, estaremos preparados para isso, os jogadores são preparados para isso, mas mais para aquilo que é coletivo do que é individual. O Di María é um jogador diferenciado, toda a gente diz que é um jogador de grandes jogos e tem sido, a qualidade dele é muita. Mas olhamos mais para o coletivo», comentou ainda.