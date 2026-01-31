Na antevisão à receção ao Nacional, a contar para a 20.ª jornada da Liga, Rui Borges garantiu que Pote e Suárez vão a jogo, apesar do risco de suspensão para a visita ao FC Porto. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting comentou o quadro clínico de Gonçalo Inácio, Ioannidis e Debast.

Foco no Nacional

«Ninguém está condicionado, tanto o Pote como o Suárez vão a jogo. Quero ganhar ao Nacional e é isso que me importa. No Porto, quem estiver disponível vai a jogo e vai dar o máximo.»

Boletim clínico

«Gonçalo Inácio está convocado para amanhã. O Ioannidis está de fora.»

«Debast? Está de fora. Não o queremos a 70 por cento. Precisamos dele para o que resta do campeonato.»