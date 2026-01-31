Sporting
Há 32 min
Rui Borges: «Pote e Suárez vão a jogo, Inácio está convocado»
Treinador do Sporting lamenta ausências de Ioannidis e Debast, a uma semana da visita ao FC Porto
Na antevisão à receção ao Nacional, a contar para a 20.ª jornada da Liga, Rui Borges garantiu que Pote e Suárez vão a jogo, apesar do risco de suspensão para a visita ao FC Porto. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting comentou o quadro clínico de Gonçalo Inácio, Ioannidis e Debast.
Foco no Nacional
«Ninguém está condicionado, tanto o Pote como o Suárez vão a jogo. Quero ganhar ao Nacional e é isso que me importa. No Porto, quem estiver disponível vai a jogo e vai dar o máximo.»
Boletim clínico
«Gonçalo Inácio está convocado para amanhã. O Ioannidis está de fora.»
«Debast? Está de fora. Não o queremos a 70 por cento. Precisamos dele para o que resta do campeonato.»
