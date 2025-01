Rui Borges espera um dérbi «muito competitivo» este sábado na final da Taça da Liga e está convencido que vai ser decidido por um «pormenor individual», dando o exemplo do jogo anterior com o FC Porto, resolvido num golo de Viktor Gyökeres. Quanto a promessa, em caso de vitória, o treinador deu uma resposta singular.

«Vai acontecer aquilo que disse antes do jogo com o FC Porto. Vai ser um jogo competitivo, nem sempre bem jogado, muito tático e um pormenor individual vai decidir o jogo, foi o que aconteceu com o FC Porto. Acredito que amanhã também possa ser dentro disto, são jogos muito específicos, muito especiais, porque são um troféu. A malta vai agarrar-se à tática por excesso porque quer estar coesa e compacta. É muito por aí», destacou na antevisão do jogo.

Em causa pode estar o primeiro troféu de Rui Borges ao serviço do Sporting, mas o treinador prefere não fazer promessas. «Não. Estamos felizes, enquanto equipa técnica, por estarmos na final. A promessa é ter a folga e ir a casa ver os meus pais, ver a minha mulher e o meu filho. Não há momentos para festa. Depois temos um compromisso para o campeonato, que é o nosso grande objetivo do nosso clube», comentou ainda.