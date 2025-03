O mercado já está fechado, mas Viktor Gyökeres continua a ser associado a outros clubes. Rui Borges garante que não está preocupado com a eventual saída do goleador sueco no final da época e quer apenas que o avançado volte a marcar, já este sábado, ao Famalicão. Quanto ao futuro, o treinador diz que «arranjaremos outro Gyökeres ou outro Harder».

«Estou preparado para ele amanhã fazer mais golos. Não estou mesmo focado na próxima época, estou focado nestes dois meses e meio, naquilo que é a importância de ter o Viktor. Tem sido importante não só comigo, já vem de trás. Feliz por poder contra com ele, feliz por poder trabalhar com ele, por tudo o que ele é enquanto atleta, como pessoa», destacou.

O treinador quer tirar o máximo rendimento do sueco enquanto ele cá estiver, depois o Sporting terá de encontrar outra solução para chegar aos golos. Por aquilo que dá diariamente, é um exemplo nos treinos, por tentar fazer tudo aquilo que a gente pede. Feliz por desfrutar dele até quando o tiver, quando não tiver, arranjaremos outro Viktor ou arranjaremos outro Harder», acrescentou.

Conrad Harder tem sido a alternativa ao sueco e esta semana o jovem avançado dinamarquês chorou quando foi chamado à seleção principal da Dinamarca. «É natural, qualquer atleta, quando sonha ser jogador de futebol, o ponto máximo é representar o país. É impossível o Harder não ficar feliz, como outro qualquer, como há bocado falei do Quenda. Um jogador de 17 anos não tem de estar preocupado em chegar à seleção para jogar ou ser titular, têm que estar felicíssimos por representar a seleção do seu país. Pela idade dele, por chegar a uma seleção com grandes jogadores, tem de desfrutar do momento e estar feliz por isso», comentou.