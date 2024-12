A notícia avançada na tarde desta sexta-feira aguarda por oficialização, mas Rui Borges já reuniu com o Sporting e está na «pole» para suceder a João Pereira. Por isso, importa recuar e conhecer o percurso deste ídolo de Mirandela, de 43 anos.

Rui Borges começou a carreira enquanto treinador no mesmo local onde pendurou as chuteiras, em 2017, em Trás-os-Montes. Do modesto Mirandela passou para o Académico de Viseu em 2018.

Foram precisos apenas dois anos para alcançar o seu maior feito nos visienses. Em 2020, Rui Borges liderou o Académico para a estreia nas meias-finais da Taça, apenas caindo diante o FC Porto. Em todo o caso, os «Viriatos» empataram na primeira mão, saindo do Dragão derrotados (3-0).

Seguiram-se duas temporadas na Académica, em Coimbra. Na época de estreia pela Briosa terminou a três pontos do 3.º posto da II Liga, lugar que daria acesso ao playoff de subida. Todavia, seguiram-se épocas menos brilhantes por Nacional, Vilafranquense e Mafra, na II Liga.

Até que o Moreirense entrou em cena, em 2023. E desse Moreirense restam memórias e um legado com seguimento assinado por César Peixoto.

Rui Borges elevou os cónegos ao 6.º lugar, igualando a melhor classificação na Liga. Além disso, conseguiram a melhor pontuação na prova: 55 pontos.

Esta prestação levou-o até ao Vitória de Guimarães e a um projeto com olho na Europa, apesar da debilidade financeira. Mas, Rui Borges voltou a não desiludir. Na Liga Conferência arrebatou a concorrência e até desafio o «todo-poderoso» Chelsea, que liderou a Fase Liga. Por isso, a prestação dos «Conquistadores» é notável, pelo que partem para os «oitavos» como um dos destaques desta edição da Liga Conferência.

Em 12 jogos, juntando a fase de qualificação, os comandados de Rui Borges continuam invictos, contando 10 vitórias e dois empates.

Em competições nacionais, o V. Guimarães ocupa o 6.º lugar da Liga e está nos «oitavos» da Taça de Portugal, onde vai medir forças com O Elvas. Em contracorrente a esta descrição, a derrota em Braga afastou o Vitória da meia-final da Taça da Liga.

Rui Borges espreita, agora, o maior desafio da carreira: liderar os campeões em título e recuperar o terreno perdido. A confirmar-se o negócio, o treinador transmontano está obrigado a dar provas na estreia, em casa, no dérbi diante do líder Benfica, na noite de domingo (20h30).