Rui Borges quer fechar o ciclo do Sporting antes da paragem para os compromissos das seleções com a quarta vitória consecutiva, este sábado, diante do Famalicão, mas alerta a equipa para os perigos que podem chegar do conjunto comandado por Hugo Oliveira que, nos últimos sete jogos, perdeu apenas um jogo e consentiu apenas dois golos.

«Não olho para esse ciclo, é muito ingrato para mim. É importante sim ir para a pausa com mais uma vitória, dar seguimento a esta fase de crescimento a nível físico, de confiança, de qualidade em alguns momentos dos jogos. É importante dar esse seguimento, a equipa manter-se focada e rigorosa nesse sentido», começou por referir o treinador na antevisão do jogo da 26.ª jornada da Liga.

Um desafio difícil na perspetiva do treinador. «Temos de perceber que ganhámos três jogos, mas amanhã vamos ter um jogo difícil diante de uma equipa que, nos últimos anos, nos tem demonstrado que tem bons jogadores, um bom coletivo. Se calhar, em termos classificativos, têm ficado um bocadinho aquém das expetativas do clube, mas é uma equipa com bons jogadores individualmente», prosseguiu.

Uma equipa que continua a crescer, apesar da recente mudança da equipa técnica. «Nesta fase não foge a isso, é uma equipa em crescimento, com mudança de treinador, mas nos últimos sete jogos sofreu apenas dois golos e só tem uma derrota. Isso dita bem o que vamos encontrar amanhã, a qualidade que vamos encontrar amanhã em termos coletivos. É uma equipa que está coesa, está comprometida, está compacta, dificulta ao máximo os adversários nesse sentido. No processo ofensivo, tem muita qualidade individual, bons jogadores no meio-campo», acrescentou.

Face à qualidade do adversário, Rui Borges pede máximo foco aos seus jogadores. «Temos de estar pré-avisados nesse sentido. Não fugir àquilo que tem sido o nosso foco, o nosso rigor. Olhar para o adversário exatamente como ele é, com todo o respeito que nos incute a nós, mas olhar também para aquilo que nós somos, para a capacidade do que temos para fazer e dar continuidade a isso. Queremos acabar este ciclo com mais uma vitória porque uma equipa que quer ser campeã não pode ficar feliz por ganhar três jogos seguidos, tem de tentar ganhar o próximo e acabar o ciclo com quatro vitórias», referiu ainda.