Rui Borges confirmou que Rui Silva, Diomande e Geny Catamo não são opção para a receção ao Moreirense e voltou a elogiar a «maturidade» de Geovany Quenda depois da boa exibição na Liga dos Campeões frente ao Kairat Almaty.

O Moreirense tem os mesmos pontos do que o Sporting. Que tipo de dificuldades espera em Alvalade?

«Espero um Moreirense ao nível em que tem estado, tem feito um grande início de época, penso que é o melhor início de época do clube. Um clube que conheço bem, sei bem o que é trabalhar naquela estrutura, um clube equilibrado, uma equipa que já vem com alguns jogadores nos últimos três anos, uma equipa coesa, com alguma maturidade, com alguma tranquilidade naquilo que foram os últimos anos. Estão com um início muito forte, uma equipa competitiva, bem organizada, claramente com um dedo do seu treinador. Espero um jogo difícil, é uma equipa que está no top-5 na criação de oportunidades, o que diz bem aquilo que é a qualidade do adversário. É uma equipa que nos vai tentar fazer a vida difícil na nossa casa, agora, dentro daquilo que nós somos, temos de estar focados naquilo que queremos dar ao jogo, perante os nossos adeptos, queremos ser fortes.».

Qual é a situação de Rui Silva, Diomande e Geny Catamo? Depois da exibição de Quenda frente ao Karirat, há a possibilidade de voltar a ser titular?

«O Quenda tem sido titular, não sei qual é o espaço que estão a perguntar. Tem trabalhado muito bem, não foi opção como titular nas primeiras jornadas. Tem ido agora, se calhar olham para oportunidade pela lesão do Geny, mas pode não ter nada a ver com isso. É um miúdo que tem correspondido e já disse que, desde a primeira jornada, que se calhar era o jogador que me deixava mais dúvidas em relação àquilo que é o onze inicial de cada jogo. Optámos por dar continuidade aquilo que estávamos a fazer nos primeiros jogos, à consistência que a equipa estava a dar ao jogo. Só e apenas isso. Feliz por poder contra com o Quenda no nosso plantel, é isso que me deixa feliz. Em relação ao Rui, Diomande e Geny, estão os três fora do jogo.»

O Quenda fez um grande jogo na Champions, o próprio Thierry Henry disse que era um jogador especial. Tem apenas 18 anos, sente que tem de ter um papel especial para ele?

«Não preciso, é um miúdo muito maduro, está muito focado naquilo que quer, naquilo que tem conquistado e no que quer conquistar. Se não fosse, não teria tido o impacto que teve ao longo desta época. Isso demonstra a maturidade que tem, aquilo que é o foco dele, o rigor dele, aquilo que ele quer alcançar ainda mais para o seu futuro. É um miúdo de 18 anos, mas com uma personalidade diferente, bem vincada. É muito maduro para a idade dele, por isso não tenho de me preocupar com isso, preocupo-me sim em que seja cada vez melhor, que seja ainda mais consistente nas suas ações, que tenha mais ações, que crie mais desequilíbrios ainda, porque é isso que o vai tornar num jogador acima daquilo que ele já é com apenas 18 anos. O meu foco é que ele seja melhor a cada dia, à parte do psicólogo que ele não precisa. É um miúdo muito bem informado, muito bem orientado e com um rigor muito bom.»