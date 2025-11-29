Rui Borges abordou o regresso do Sporting à Liga, marcado para este domingo, com a receção ao Estrela da Amadora, no Estádio de Alvalade, para o jogo da 12.ª jornada da Liga.

Regresso ao campeonato, que Estrela é que espera

«Acima de tudo uma equipa bastante competitiva, já tem há alguns jogos um treinador novo, há procura da sua melhor identidade, uma equipa que, mesmo com a mudança, continua com uma linha de cinco a defender, com uma linha de três a construir. Agora tem optado por uma linha de quatro que acreditamos que o treinador está mais identificado. Uma equipa que, apesar de tudo, vem de uma vitória e de um empate, mais moralizada e com a paragem teve mais algum tempo para trabalhar melhor as suas dinâmicas».

Estrela com novo treinador e novos jogadores

«O Estrela deve ter sido a segunda ou terceira equipa que mais foi ao mercado, portanto, muito jogador novo. É a segunda equipa com mais bolas longas, também costuma ser uma equipa mais eficaz em cruzamentos. É uma equipa que, dentro do que é as suas qualidades e da sua identidade, que nos vai criar algum perigo, alguns problemas».

«Temos de estar preparados para isso. Também é uma equipa que concede poucas oportunidades ao adversário. Nós jogamos em nossa casa, queremos manter aquilo que sido a nossa energia, a nossa capacidade de qualidade de jogo que temos vindo a apresentar. Queremos dar essa continuidade e conseguir os três pontos.»