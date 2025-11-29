O Sporting tem o melhor ataque da Liga, marca golos há 30 jornadas consecutivas e, em Alvalade, já são 90 jogos consecutivos a marcar. Na antevisão da receção ao Estrela da Amadora, Rui Borges considera que são números «normais» para uma equipa grande.

Sobre o caudal ofensivo dos leões

«É uma equipa grande. Somos uma equipa grande, somos os campeões nacionais, por isso é natural, seja com o Rui Borges, seja com outro treinador, irá ter sempre um processo ofensivo, um caudal ofensivo maior do que o normal ou maior do que quase todas as equipas. Importante é que temos de continuar nessa senda e continuar nisso».

É possível melhorar e marcar ainda mais

«É eles perceberem, e eu também enquanto treinador, onde é que estamos e perceber no dia-a-dia de que forma é que podemos melhorar esse caudal ofensivo, como é que podemos torná-lo ainda mais mortífero, mais eficaz. É muito isso, mais equilibrado também, porque depois tem a outra parte do equilíbrio, para não ficarmos tão expostos àquilo que será as armas do adversário. É algo que define um clube grande. Resta-nos a nós, enquanto ideia, enquanto treinador, mostrar e tentar fazer crescer o individual e o coletivo da equipa, para se tornar mais eficaz ainda esse caudal ofensivo.»