À margem da antevisão à receção ao Estoril na 24.ª jornada da Liga, Rui Borges foi sucinto quanto à polémica entre Vinícius Júnior e Prestianni. Em conferência de imprensa, nesta quinta-feira, o treinador do Sporting apelou à evolução coletiva.

Responsabilidade para lá do futebol

«É um problema da sociedade. Devemos fazer o melhor, enquanto pai também devo educar, fazendo com que o Mundo melhore. O Pep Guardiola falou dos professores, mas os pais devem mostrar que somos todos iguais, evoluindo e passando essa educação pelas gerações.»

«Estive atento ao Real Madrid-Benfica porque foi um bom jogo.»