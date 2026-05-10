À margem da antevisão à visita ao Rio Ave na segunda-feira (20h15), Rui Borges comentou a hipótese de Diogo Travassos – jovem emprestado ao Moreirense – integrar o plantel principal do Sporting na próxima época. Em conferência de imprensa, o treinador também abordou a situação delicada no Real Madrid.

“Merengues” em brasa

«A dificuldade em clubes grandes está na gestão diária, em volta dos jogadores e do staff. Há muita gente a trabalhar em volta da equipa. Devemos saber gerir os egos, mas é difícil. Em alguns momentos não é possível. Problemas diários acontecem em todos os clubes, mas não com a gravidade do que aconteceu no Real Madrid. O maior ganho para um treinador é olhar para o grupo e sentir que todos se respeitam e reconhecem valor. Ninguém se tenta sobrepor.»

«Tenho a felicidade de ter um grupo que se respeita, parte também do trabalho da equipa técnica, não só do treinador. Há que ganhar o respeito dos jogadores. O desafio passa por cativá-los e fazer acreditar na mensagem do treinador. Se eles não acreditarem, por melhor treinador que sejas, a mensagem não vai ficar.»

Travassos à espreita

«É jogador do Sporting e tem de se apresentar na pré-época. Tem feito uma grande época, com golos e assistências, tem feito muitos jogos a extremo e a ala no Moreirense, não a lateral. Tem feito jogos na Liga, o que é muito bom para ganhar consistência.»