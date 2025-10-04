Sporting
Rui Borges: «Rui Costa? Varandas já falou e eu assino por baixo»
Treinador do Sporting deixa sem resposta afirmações do presidente do Benfica
Na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Sp. Braga, da oitava jornada da Liga (domingo, 19h15), o treinador dos leões, Rui Borges, foi questionado sobre palavras dos últimos dias do presidente do Benfica, Rui Costa, remetendo para o que o presidente dos verde e brancos, Frederico Varandas, já falou:
Rui Costa tem dito que o Sporting tem sido «beneficiado». Se tem sentido isso:
«O Rui Borges está focado no jogo. Em relação a isso, o presidente [ndr: Frederico Varandas] já falou o que tinha a falar e eu já disse que tudo o que o presidente disser, assino por baixo.»
