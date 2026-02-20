Rui Borges projetou o duelo com o Moreirense para a 23.ª jornada da Liga portuguesa, em antevisão realizada na Academia de Alcochete, nesta sexta-feira. O treinador do Sporting não está preocupado com as vitórias tangenciais. O jogo que tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol e transmissão em direto na TVI.

Pressão por vitórias

«Pressão faz parte do dia a dia, é natural. Em termos mentais, é normal que haja essa pressão de ganhar. A malta estava habituada que o Sporting aos 15 minutos estivesse a ganhar 2-0, mas nem todos os jogos podem ser assim. Mas temos jogado bem. O duelo com o Famalicão foi o jogo com mais cantos ganhos na Liga portuguesa. O adversário precisa cada vez mais dos pontos, defende melhor. A mim satisfaz-me é ganhar. Se ganhar 1-0 até ao fim, não me chateio.»

Jogos ganhos nos descontos

«Não tem a ver com o pragmatismo. Tem a ver com aquilo que já disse antes, esta segunda volta vai ser mais difícil. Queremos fazer melhor do que na primeira. Temos de fazer uma segunda volta melhor. Os jogos vão tornar-se mais exigentes. Os jogos perdem qualidade e daí vem o pragmatismo. Na mensagem do treinador não há esse pragmatismo. Mas, indiretamente, o jogador sente isso em termos mentais. De qualquer das formas, há 41 jogos que marcamos sempre.»

Luis Guilherme na direita

«Luis dá solução à direita, meio, esquerda... vai ter um futuro muito bom. É focado, treina bem. Já passou por essas três posições.»

João Simões perdeu espaço

«Simões tem que ver com o sentimento do melhor momento dos médios, Dani [Bragança] está a crescer. Esses três do meio-campo têm qualidades muito próprias. O Dani mais parecido com o Morita, o Simões tem outras coisas. Dependendo da estratégia, tomaremos a melhor opção.»