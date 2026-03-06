Numa jornada em que o Sporting visita Braga e o Benfica recebe o FC Porto, Rui Borges considera que os leões têm apenas de fazer a sua parte e só depois fazer contas ao possível rendimento do clássico da Luz.

Sporting pode ganhar pontos a um dos rivais ou mesmo aos dois. É uma das jornadas mais importantes do campeonato?

«Não, o Sporting se ganhar amanhã, faz o que tem a fazer, que é a sua parte. É isso que nós queremos. Tenho dito várias vezes que queremos fazer uma segunda volta melhor que a primeira porque a primeira foi boa, mas não chegou. Temos de fazer uma segunda volta extraordinária e para a fazer temos de ganhar amanhã. Mais do que tudo o resto, mais do que outro jogo que existe entre dois rivais. Temos de fazer a nossa parte e depois perceber qual é a consequência de nós ganharmos. Tudo o resto, se não fizermos a nossa parte, não importa absolutamente para nada aquilo que é o resultado dos outros.»

Qual o resultado do clássico da Luz que mais interessa ao Sporting?

«Ganhar o Sporting».

Sporting pode perder pontos este sábado em Braga?

«Não, se queremos fazer uma segunda volta extraordinária, claramente é esse o nosso pensamento, e isso passa por ganhar o jogo de amanhã, tudo o resto será consequência dos outros. A nossa parte, nós temos que a fazer. Estou focado naquilo que queremos, fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. A primeira já foi boa, mas houve alguém fez uma primeira volta extraordinária e está em primeiro e nós ficámos em segundo. A nossa ambição é ser primeiro e para sermos primeiro temos de fazer melhor que na primeira volta. É difícil? É, mas queremos muito. Vamos ter um jogo dificílimo, independentemente dos outros rivais jogarem um contra o outro».

Calendário muito apertado, vai dar prioridade a alguma competição?

«Não olho dessa forma, estamos bem, a equipa está bem, tivemos uma semana normal. Entramos agora numa série de jogos mais seguidos, três ou quatro jogos, mas a jogar ao terceiro ou ao quarto dia, conseguimos ter a equipa capaz para dar resposta, é isso que esperamos e acreditamos muito. Tal como amanhã para o Braga, tal como para o Bodo, jogamos ao quarto dia. Claro que temos o desgaste da viagem, mas toda a gente está preparada para jogar. Já fiz muitas mudanças, já não fiz tantas ou não fiz nenhuma. Tem a ver com o momento, com aquilo que é a percepção do momento da equipa, do momento época, além da parte estratégica para cada jogo. Penso que os dias em si não vai mudar em nada aquilo que é nosso pensamento. Queremos muito ganhar o jogo de amanhã e queremos muito ganhar o jogo com o Bodo porque queremos continuar a marcar a história do Sporting na Liga dos Campeões».