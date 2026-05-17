Rui Borges fez a análise à vitória do Sporting sobre o Gil Vicente, mas também fez um balanço da temporada e já vai falando também da final da Taça de Portugal e na preparação da próxima temporada.

Análise ao jogo

«Uma grande primeira parte, dominadora, não deixámos o Gil ter grande sucesso, principalmente com bola. Boas reações, equipa dinâmica, bons timings de pressão, chegámos aos golos com naturalidade. Penso que mais para o fim da primeira parte podíamos ter feito mais. Uma segunda parte diferente, o Gil Vicente tentou ser mais pressionante, uma aproximação à nossa baliza e depois fomos conseguindo controlar o jogo com bola. Acabamos por fazer o 3-0. Merecido».

Que sabor é que tem este segundo lugar?

«Dentro do que eram os objetivos possíveis acaba por dar algum valor ao que foi a época deste grupo. Penso que era o mínimo que mereciam pela capacidade, pela qualidade. Não foram quinze dias menos bons que apagam a época extraordinária que os jogadores fizeram. Era o mínimo. Deram uma resposta clara. Jogadores condicionados a querer dar a cara, os melhores não se escondem. O Vagiannidis, o Morten, o Dani, o Inácio... Quiseram dar a cara mesmo condicionados. E ainda temos a final da Taça».

O que falhou para o tri, o que aprendeu esta época?

«Erros há muitos. A gente aprende sempre, mesmo durante os jogos aprendo com pequenas coisas, não olho nessa perspetiva. O FC Porto foi mais competente do que nós, ponto final. Acabámos com os mesmos pontos da época passada, mas não chegou. Fomos fortes em termos ofensivos e defensivos... Por isso, dentro do que foi a época, o grupo fez um grande campeonato. Tivemos alguém que fez um campeonato extraordinário. Tínhamos de ter sido melhores em alguns momentos. Não o fomos, não vou arranjar desculpas. Faz parte do crescimento enquanto treinador. Orgulhoso do meu trajeto no Sporting, só não consegui disputar uma final, que foi a Taça da Liga, de resto estivemos dentro das decisões. Lutámos pelo campeonato quase até ao fim. Fizemos os mesmos pontos do que na época passada, mas não chegou. Fomos aos quartos da Champions. Bate naquilo que era a nossa opinião. Não chegou mesmo, mas não belisca em nada aquilo que o grupo foi capaz de fazer em toda a época.»

Sporting já está a preparar a próxima época. Parte em vantagem?

«Não parte à frente de ninguém, só contratámos dois jogadores, é normal. Calma, acho que é uma coisa natural. Não quer dizer que partimos à frente, apenas foi uma oportunidade que tivemos, um jogador que queríamos muito. Felizmente conseguimos tê-lo. Ainda vai mexer muito. Vão sair e entrar. É o mundo do futebol e do mercado que assim o dita. Somos uma equipa técnica focada no que queremos fazer. Os meus serão sempre os melhores independentemente de quem sejam. Acredito muito no que será o plantel da próxima época.»

Vai juntar o plantel para ver a final da Liga Europa [se o Aston Villa vencer, o Sporting entra direto na Champions]

«Vou juntar a equipa para ganhar ao Torreense, é com isso que tenho de me preocupar, único foco é ligar a equipa. Vou lembra-los que começámos esta Taça em Paços e só conseguimos ganhar no prolongamento e o Paços está para descer enquanto o Torreense está a lutar para subir. Máximo respeito e concentração.»