Ruben Amorim lançou o slogan «Onde vai um, vão todos» na campanha do primeiro título que conquistou no Sporting, num campeonato em que o atual treinador do Manchester United foi sempre acompanhado por uma «estrelinha». Rui Borges garante que o grupo acredita que pode voltar a ser campeão este ano e dispensa um novo slogan, pedindo apenas que os adeptos também acreditem que é possível renovar o título.

«A estrelinha dá trabalho, a sorte dá trabalho. Já disse isso várias vezes, quem for mais competente até ao final será campeão. Queremos muito ser competentes queremos ser campeões, sabemos todas as dificuldades que vamos ter pela frente. Agora a ambição que temos, o acreditar que temos. Os jogos não têm corrido sempre como queríamos, mas o acreditar está lá sempre. Sou muito feliz por ser líder deste grupo de trabalho, têm sido fantásticos. Eles são incríveis, disse isso no final do jogo com o Santa Clara. Merecem muito serem felizes», começou por enunciar.

«Em relação ao slogan, os adeptos têm falado por nós, têm acreditado tanto como nós. Não precisamos de um slogan para esta reta final, precisamos sim que eles acreditem tanto como nós. Que criem essa onda verde cada vez maior, as ondas vão ganhando metros e nós queremos isso, é sempre possível sermos melhores e maiores. É essa a nossa luta diária, é isso que queremos em relação aos adeptos, que estejam ligados connosco exatamente da mesa forma», acrescentou.

Uma nova jornada que chega depois de uma semana em que se falou muito em arbitragens, mas Rui Borges garante total foco no Moreirense e um grupo imune ao «ruído».

«Não, o treinador do Sporting está focado naquilo que controla, que é o jogo. Vamos defrontar o Moreirense, uma equipa que, em sua casa, venceu o Sporting. Venceu o Sporting, venceu o FC Porto, empatou com o Benfica, perdeu por um golo no Estádio da Luz e fez um belíssimo jogo, se calhar o melhor jogo do Moreirense na época. Uma equipa muito competitiva, muito bem organizada, que já vem há dois ou três anos com rotinas muito próprias. Uma equipa muito tranquila no momento defensivo, com bons jogadores para sair no momento ofensivo. Uma equipa que nas bolas paradas, trabalha muito e bem. O seu treinador é muito bom nesse sentido, por isso é uma equipa que temos de estar preparadas para ela, mais do que tudo o resto que seja ruído», destacou ainda.