Rui Borges falou das despedidas de Geovany Quenda e Morita, da recuperação de Morten Hjulmand, mas também abordou a chegada de Zalazar, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo sobre o Gil Vicente na última jornada do campeonato.

Despedidas de Geovany Quenda e de Morita?

«São dois grandes jogadores, diferentes, um está no início, que será muito bom pela qualidade que tem. Marcou muito o Sporting e ajudou muito a equipa. Desejo a maior sorte do mundo, é um miúdo especial. Morita é um jogador diferente, sou grande admirador, aprendi muito com ele. Triste por o ver partir, mas feliz por tudo o que deu ao Sporting, não só a qualidade futebolística, mas também a qualidade humana. Ter a felicidade de o ter tido como jogador é algo que jamais me vou esquecer. Vai ser alguém especial para mim. O mundo do futebol é isto, uns vão, outros virão. É nostálgico porque é um jogador especial. Vão fazer parte da história do Sporting.»

O que disse a Morita naquele momento em que estiveram abraçados?

«Um obrigado por tudo o que nos ajudou, não só à equipa técnica mas ao Sporting. É uma delícia vê-lo jogar. Só podia agradecer, pela referência que é para o grupo. Os colegas têm um respeito enormíssimo por ele.»l

Zalazar já está confirmado. O que pode dar à equipa?

«É um jogador que fez uma grande época, internacional, é um jogador que nos vai dar muitas soluções nas dinâmicas. É um jogador claramente acima da média em termos futebolísticos, em termos humanos acreditamos que sim. Tem uma ambição enorme, à imagem do que é o Sporting, do clube. Espero que tenha um futuro muito feliz dentro da grande época que fez este ano.»

Os milhões da Liga dos Campeões deixam-no mais tranquilo quanto à capacidade do Sporting para segurar jogadores?

«Sou muito frio, adoro os meus jogadores, adoro o Morten... todos eles. O Morita será sempre muito especial, é um grande jogador. Faz parte.... é o que é... tenho de ter a capacidade para tornar um Sporting forte novamente. É o que desejamos e para isso que vamos trabalhar independentemente dos jogadores. Se me perguntar... claro que não quero que saia nenhum, fizeram uma grande época. É seguir e levantar a cabeça. Tudo fizemos, em alguns momentos não conseguimos. Estamos na final da Taça. Fomos aos quartos da Champions. No campeonato estivemos a lutar até ao final. Identifica bem o espírito deste grupo».

Hjulmand foi a jogo e cheirou a despedida

«Recuperou, ontem eu disse que já estava a trabalhar no campo, só não disse que estava disponível. É um grande capitão, como todos os outros que temos. O Dani e o Inácio já jogaram condicionados. O Morten fez o mesmo, mesmo com dor quis estar aqui, não se escondeu. O Vagiannidis não tem o pé muito famoso e fez uma grande primeira parte. É este Vagiannidis que queremos ao longo do tempo. Acredito que fará uma grande época.

Debast foi convocado pela Bélgica para o Mundial. Está em condições?

Debast tem um problema, se a seleção entende que é capaz de ser um contributo é uma opção».

Sporting vai permitir que o Debast jogue no Mundial?

«Somos obrigados a deixá-lo ir à seleção, é uma decisão que não é a nossa. A nossa parte médica está em sintonia com a da seleção. É uma decisão da seleção.»

Quais os jogadores que mais evoluíram ao longo da época?

«Acho que todos eles, mas talvez o Maxi, cresce muito na posição. O Trincão foi o que mais cresceu a nível tático. Em alguns momentos tem tarefas diferentes e cresceu nesse aspeto. O Fresneda fez uma grande época. O Geny foi dos que mais cresceu, um jogador mais maduro.»

Ioannidis é hipótese para a final da Taça?

Pode ser solução para a final".