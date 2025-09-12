A mudança de St. Juste para a equipa B não foi algo silencioso e gerou alguma confusão entre clube e jogador. Depois de uma troca de picardias, os ânimos acalmaram, mas o central não regressou à equipa principal. Agora foi a vez de Rui Borges falar sobre o assunto:

St. Juste na equipa B

«O presidente disse tudo. A resposta do presidente foi clara e para mim também. É algo que tínhamos identificado desde cedo. Claro que iria ser um quinto lugar na posição e por tudo o que era o St. Juste para o grupo, para o clube em si, todo o peso que teria… isto passava pela saída dele. Desde o final da época que estava falado pela estrutura e equipa técnica. Tudo na mesma sintonia.»

A possibilidade de regressar

«Neste momento o plantel é aquele que está a trabalhar connosco. É nesses que estamos a contar.»

Quem tomou esta decisão

«Para ser sincero, já respondi a isso. Tudo o que é uma decisão do Sporting passa por toda a gente. Toda a gente se ouve e tem opinião. É sempre o melhor no que achamos para o grupo e para o Sporting.»

Ambiente do balneário foi afetado?

«Está bom e focado no jogo de amanhã (sábado, frente ao Famalicão).»