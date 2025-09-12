Rui Borges: «St. Juste? Desde o final da época que estava falado»
Treinador do Sporting confessa que a decisão da saída já estava pensada desde o final de 2024/25. Mudança para a B foi decisão de todos
Treinador do Sporting confessa que a decisão da saída já estava pensada desde o final de 2024/25. Mudança para a B foi decisão de todos
A mudança de St. Juste para a equipa B não foi algo silencioso e gerou alguma confusão entre clube e jogador. Depois de uma troca de picardias, os ânimos acalmaram, mas o central não regressou à equipa principal. Agora foi a vez de Rui Borges falar sobre o assunto:
St. Juste na equipa B
«O presidente disse tudo. A resposta do presidente foi clara e para mim também. É algo que tínhamos identificado desde cedo. Claro que iria ser um quinto lugar na posição e por tudo o que era o St. Juste para o grupo, para o clube em si, todo o peso que teria… isto passava pela saída dele. Desde o final da época que estava falado pela estrutura e equipa técnica. Tudo na mesma sintonia.»
A possibilidade de regressar
«Neste momento o plantel é aquele que está a trabalhar connosco. É nesses que estamos a contar.»
Quem tomou esta decisão
«Para ser sincero, já respondi a isso. Tudo o que é uma decisão do Sporting passa por toda a gente. Toda a gente se ouve e tem opinião. É sempre o melhor no que achamos para o grupo e para o Sporting.»
Ambiente do balneário foi afetado?
«Está bom e focado no jogo de amanhã (sábado, frente ao Famalicão).»