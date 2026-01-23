Rui Borges abordou, na antevisão da visita do Sporting a Arouca, o mercado, a chegada de dois reforços e a possibilidade de perder Luis Suárez, como na época passada perdeu Viktor Gyökeres, depois do avançado colombiano ter dado nas vistas, com dois golos marcados no triunfo sobre o Paris Saint-Germain.

No verão passado perdeu o sono com a saída de Gyökeres e a chegada de um Luis Suárez que ainda não se sabia o que ia dar?

«Em julho foi quando dormi melhor, estava de férias, bicampeão, esqueçam isso… estava descansado e com o dever cumprido. Dormi bem em julho, isso faz parte do futebol. Saiu um grande jogador, entrou outro e é o nosso trabalho, enquanto treinadores, enquanto clube, de encontrar soluções, valorizá-las é isso que, felizmente, temos conseguido. É um grande trabalho de toda a gente, da estrutura, naquilo que é a observação. Encontrar estes jogadores que se identificam e que nós identificamos como Sporting para continuar a dar resposta a títulos, grandes campeonatos e a qualidade de jogo que é o que queremos todos. Foi uma saída natural, o que acontece milhentas vezes no futebol».

Luis Suárez já fez esquecer Gyökeres. Tem medo de perder agora o colombiano?

«Acredito que o Sporting tem um avançado para muitos anos, pelo menos, para acabar a época. Cem por cento que sim. Não me tira o sono, mas em algum momento, no futebol pode acontecer algo que ninguém está à espera. Se o Sporting não conseguir segurar o Luis ou outro jogador qualquer, arranjaremos outra solução. Temos ali o Ioannidis.., Eu sou muito simples nesses aspetos, não está um, está outro. O que importa é o Sporting e o Sporting vai ter sempre grandes jogadores, grandes treinadores, vai seguir, vai ser campeão mais vezes, independentemente das caras que estão aqui.»

Sobre a saída de Jeremiah St. Juste para o Feyenoord

«Não tenho de justificar nada, correu bem para o St. Juste, foi bicampeão. É desejar-lhe a maior sorte do mundo para aquilo que será o seu futuro. Foi um jogador importante, mas, neste momento, já não é jogador do Sporting.»

Chegaram dois reforços, espera mais alguém? Vai sair mais alguém?

«Primeiro, espero que não saia ninguém, já fico feliz, de resto é focar-me no que temos, não estou a pensar no mercado muito honestamente. Chegaram dois jogadores para a mesma posição, são dois extremos, apesar de serem diferentes, dão-nos soluções diferentes em relação às que já tínhamos no grupo. Sempre numa perspetiva mais de futuro, no momento atual também, mas mais numa perspetiva de futuro. No futuro serão jogadores muito valiosos para nós e para aquilo que será o futuro do Sporting. Feliz por ter os dois, estão ainda à procura do que é entender a equipa, o Sporting, a grandeza do clube e a exigência para onde vieram. Dois jogadores felizes e muito motivados para ajudar.»