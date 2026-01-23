Rui Borges, treinador do Sporting, abordou a situação do clube leonino na Liga e a desvantagem de 7 pontos face ao líder FC Porto. O técnico garante que acredita e apela à superação dos jogadores: «Temos sido muito bons, mas não está a chegar. Temos de ser perfeitos e vamos à procura disso:

[Continua a acreditar que é possível agarrar a liderança da Liga?]

«Claramente que sim. Se não encomendávamos já as faixas para o primeiro classificado. Estamos a fazer um grande campeonato. Se olharmos para o passado, estamos a fazer um grande campeonato em tudo: pontos, golos marcados e golos sofridos. Apenas quem vai em primeiro está a fazer uma primeira volta extraordinária e não há como lutar contra isso.

Aumenta a nossa exigência. Para sermos novamente campeões, não chega sermos como na época passada e há dois anos. Não chega e está demonstrado que não está a chegar. Temos de fazer melhor e de arranjar uma forma, entre todos, de nos superarmos ainda mais do que temos feito nos últimos anos. Temos de perceber que temos de ser extraordinários porque assim poderemos ter, e teremos, uma oportunidade de voltar a ser campeões. No ano passado também estivemos com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado e de repende ficámos a um do primeiro: perdemos nove pontos. Já aconteceu e este ano pode voltar a acontecer a mesma coisa. Estamos a sete pontos, é certo, mas falta uma segunda volta toda com jogos competitivos e exigência para toda a gente.»

Temos de nos superar em relação àquilo que temos feito, que tem sido muito bom, mas pode ser melhor. Temos de criar essa exigência. (...) Temos sido muito bons, mas não está a chegar. Temos de ser perfeitos e vamos à procura disso. De uma segunda volta melhor do que a primeira e depois vemos as consequências disso.»