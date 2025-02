À entrada para a jornada 21 da Liga, o Sporting lidera a prova com seis pontos de vantagem sobre o Benfica (2.º) e oito relativamente ao FC Porto, com que jogam nesta sexta-feira no Estádio do Dragão.

Rui Borges, técnico dos leões, avisou que daqui para a frente os leões terão pela frente uma missão ainda mais complicada. «Somos primeiros e vai custar muito continuarmos a ser primeiros. Cada vez mais, temos essa noção.»

Questionado sobre por que disse que vai «custar cada vez mais», até porque os rivais podem ter o mesmo sentimento - de que vai custar cada vez mais apanhar o Sporting com cada vez menos jogos até ao fim do campeonato - o treinador do Sporting justificou: «Digo isso porque o jogador tem de sentir que etamos em primeiro e é preciso sentir que custou muito lá chegar. Digo que custa mais ainda manter o primeiro lugar porque se entrarmos em relaxamento vamos perdê-lo rapidamente. Temos de se rigorosos e de estar focados em todos os momentos, porque toda a gente quer o nosso lugar. E vai custar muito, porque toda a gente vai querer ganhar ao Sporting. A motivação sobe porque porque os adversários jogam contra o primeiro classificado. Isso é assim em qualquer campeonato», observou, referindo-se depois à estratégia de jogo de alguns adversários.

«Também temos apanhado muitas equipas com blocos baixíssimos. Por mais que queiramos jogar bem, o jogo não vai ser muito bonito porque temos um bloco baixo pela frente e o jogo não se torna tão espetacular. Vai tornar-se cada vez mais difícil fazer golos», avisou.