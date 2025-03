Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Famalicão no Estádio José Alvalade:

[Diomande voltou a cometer um erro grave. Isto preocupa-o? É possível ele preservar as qualidades de tem, moderando a impetuosidade em alguns momentos?]

«Sinceramente, foi um lance normal. Não o vi. Acredito que tenha sido penálti. É um lance em que vai um bocadinho atrasado e é natural a forma como ele salta. Se calhar há muitos lances daqueles. O VAR acaba depois por marcar penálti e hoje foi logo marcado. Se for atrás, acho que o lance do Maxi também é penálti, mas é o que é.

O Ousmane [Diomande] fez um grande jogo, independentemente do penálti, que foi um infortúnio. (...) É um central claramente diferenciado e vai errar algumas vezes. Faz parte do crescimento dele, que é jovem. Vai errar, temos de perceber isso e de apoiá-lo, por mais que às vezes e erre e tenhamos de o chamar à atenção e vamos chamá-lo. Mas faz parte do crescimento dele, que tem sido rápido e ele chegou a um patamar muito alto rapidamente. Mas as qualidades dele são soberbas: é um central de quem se vai falar durante anos, não tenho dúvidas.

[Elogios a Trincão]

«Não se fala muito no Trincão, que foi dos jogadores que se calhar mais me impressionaram aqui. Para além da qualidade individual que tem, que é fora do normal, o que trabalha para a equipa tem sido fantástico.»

[Sobre Morita. Estava com algum problema físico quando saiu?]

«O Morita estava morto. Estava cansado. Pediu-me para sair. Apenas por cansaço, porque já não aguentava mais.»