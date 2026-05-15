Rui Borges destaca as qualidades do Gil Vicente de César Peixoto, mas também diz que os jogadores do Sporting estão bem cientes da importância do jogo deste sábado. Vagiannidis está em dúvida, mas Zeno Debast e Morten Hjulamnd continuam fora das opções.

Sobre as dificuldades que o Gil Vicente pode proporcionar

«É uma boa equipa que está a fazer um excelente campeonato, que ainda está na luta pelas competições europeias, isso dita bem qual vai ser a dificuldade, para além daquilo que é a equipa em si, o coletivo. Uma equipa muito bem organizada, com um bloco muito coeso, com um bloco médio, por vezes até alto, que, quando aciona, tem bons timings e bons gatilhos de pressão. É muito competitiva nesse momento, é muito coesa, é uma equipa que permite muito pouco aos adversários, é uma equipa fortíssima em bolas paradas ofensivas. Isso dita bem quais as dificuldades para o jogo de amanhã e daí ter começado por dizer que era importante a casa cheia para o grupo sentir essa energia boa também neste final de época que tem sido bastante intenso a todos os níveis».

Jogo da época passada só ficou decidido no final [golo de Eduardo Quaresma]

«A vontade do Gil Vicente tem sido demonstrada ao longo da época, mérito do seu treinador e jogadores que estão a fazer uma grande época e amanhã não deixarão de ser o Gil que tem sido. É uma equipa que gosta de ter bola, tem o processo bem definido, muito forte no um-para-um, nos corredores. Muito forte os cruzamentos, é das mais eficazes nos cruzamentos, tem alguns golos de fora da área. É uma equipa muito boa e está a fazer uma grande época. Acredito que será um grande Gil amanhã até porque ainda poder estar dentro das competições europeias. Daí ter dito que era importante a casa cheia, essa energia é boa, foi o ano passado boa, quando ganhámos no último minuto. Não falámos da época passada, falamos em relação ao jogo que tivemos em Barcelos esta época.»

Taticamente, quais os pontos fortes das duas equipas?

«Acho que são explícitas. O Gil é uma equipa que em bloco médio é fortíssima. Se não a melhor, é das melhores claramente em bloco médio organizado. É muito competente, é muito coeso, dá pouco espaço, é muito competitivo. Tem muito bem definidos os timings de pressão eu particularmente identifico isso porque me revejo em algumas coisas. Em relação ao Sporting é a qualidade coletiva do Sporting. Qualquer equipa sabe que se der um pouco de espaço a esta equipa será difícil contrariar a nossa qualidade individual e coletiva. Não é nada que não se veja todas as semanas e que não consigamos identificar»

Vai ter Vagiannidis disponível

«Está em dúvida para o jogo de amanhã, é o único que posso dizer. O Zeno [Debast] está fora, o Morten [Hjulmand] começou a fazer trabalho de campo, é isso.»