Rui Borges considera que o Sp. Braga tem vindo a fazer um percurso ascendente paralelo ao do Sporting na Liga e esta segunda-feira espera encontrar o «melhor Sp. Braga da época» em Alvalade, no jogo da 28.ª jornada da Liga.

«Vamos encontrar o melhor Braga da época. Tem sido um pouco à nossa imagem, em termos de crescendo de confiança, de forma. Uma equipa que, nos últimos dez jogos, tem oito vitórias, um empate e uma derrota. Tem apenas duas derrotas fora, Porto e Rio Ave. Uma equipa que, a seguir ao Sporting, é que a mais pontua fora. Por isso, é uma equipa que, nestes últimos jogos, tem vindo a crescer em termos de forma», começou por enunciar o treinador na antevisão do jogo.

Além da prestação desportiva, Rui Borges lembra que, também tal como o Sporting, Carlos Carvalhal tem vindo a recuperar jogadores importantes que estavam lesionados.

«Também como à nossa equipa, tem vindo a recuperar jogadores importantes. Nota-se claramente a diferença, em termos de confiança e qualidade, por isso, esperamos um Braga forte, a querer ganhar», acrescentou.

O treinador dos leões destaca ainda a ambição do adversário que parte do quarto lugar, mas com a expetativa de ganhar posições até ao final da época.

«Está nos quatro primeiros classificados, mas quer algo mais. Por mais que o treinador [Carlos Carvalhal] diga que está fora da corrida, é natural que a ambição dele e do clube seja grande, por isso esperamos um Sp. Braga forte, motivado, mas também um Sporting muito confiante, com muita atitude competitiva», destacou.

O treinador do Sporting espera, acima de tudo, um jogo muito competitivo. «Acredito que isso será muito importante para amanhã, será um bom jogo, entre duas grandes equipas, duas equipas a querer ganhar acima de tudo. Temos de ser muito competentes, como temos sido, muito competitivos. Estes últimos jogos vão tornar-se muito mais competitivos. Mais do que a qualidade e consistência, a parte competitiva vai ser muito importante nesta reta final. Todas as equipas querem os pontos, todas as equipas vão dar a vida pelos pontos. Vai ser um jogo difícil, mas perante os nossos adeptos, queremos ser novamente uma equipa muito motivada, confiante e muito ambiciosa», referiu ainda.