Rui Borges, treinador do Sporting , em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Estrela , por 3-0, na 27.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Um jogo em que controlámos do início ao fim. O Estrela teve dois ou três lances de bola parada. Uma equipa forte em duelos, num campo em que, com os nossos adeptos, conseguimos trazer o ambiente para o nosso lado e isso deu frustração aos jogadores do Estrela. Um jogo com ritmo lento, depois da expulsão ficou ainda mais lento e começámos a prender muito a bola, pouca largura e pouca velocidade no variar da bola. Depois do 1-0 desbloqueámos, podíamos ter feito o segundo mais cedo e os golos foram surgindo com naturalidade.»

[Gyokeres está a 100 por cento?]

«Sim, já há algum tempo que está a crescer e a voltar ao Viktor normal em termos físicos. Faz claramente a diferença num jogador como ele e numa equipa como a nossa. Vivemos muito do que o Viktor dá, do Trincão, Quenda e Geny. Essa malta da frente.»

«Hoje jogámos com o Debast e o Eduardo Felicíssimo, dois médios que sabemos de antemão que não nos vão dar muito na criação. Por isso vivemos muito da malta irreverente e que dá esse poder no último terço. É o normal do Viktor, é extraordinário e é aproveitar para desfrutar dele diariamente. A treinar é exatamente a mesma coisa. Competitivo, ambicioso e transporta isso para a equipa. Somos uma equipa jovem e precisamos disso.»

«A atitude competitiva tem aumentado, a ambição. O Zeno Debast tinha muitas dificuldades em duelos, jogos aéreos e a médio tenho visto que está a conquistar esses atributos. Vai ser um melhor jogador nesse sentido porque vai-se capacitando de outras armas que se calhar faltavam. O grupo é uma família enorme. Foi importante a pausa para o Viktor, mas também para outros jogadores.»

[Benfica?]

«Estamos muito focados naquilo que controlamos e o que são os nossos jogos. Não olho para o adversário. Ganhou, vimos o jogo e percebemos que tínhamos os mesmos pontos. Mas nós fizemos a nossa parte e foi isso que pedi à equipa: cada um dá o seu melhor e vamos ganhar.»

[Agradecimento aos adeptos]

«Jogámos em casa. Puxámos o ambiente difícil da Amadora para o nosso lado. A energia positiva que se passa de dentro para fora e de fora para dentro tem de ser igual. E isso sente-se muito bem. Arrepia-me ver os nossos adeptos e a moldura humana. Não só quando ganhamos, mas também quando estava 0-0 e eles estavam sempre connosco. Nunca desconfiando e essa confiança passa dos adeptos para dentro.»

[Meia final da Taça de Portugal]

«Meia-final a dois jogos. Vamos fazer a nossa parte e queremos muito estar na final da Taça.»