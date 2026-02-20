Rui Borges projetou o duelo com o Moreirense para a 23.ª jornada da Liga portuguesa, em antevisão realizada na Academia de Alcochete, nesta sexta-feira. Um duelo «especial» para o técnico que orientou a equipa vimaranense em 2023/24. O jogo que tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol e transmissão em direto na TVI.

Jogar em Moreira de Cónegos

«Para mim é especial porque é voltar a uma casa que me ajudou, ficarei sempre grato. É sempre especial. Um clube muito organizado que tem vindo a crescer nos últimos anos, atingindo um estatuto muito bom. Equipa coesa, que perde pouco a bola e que em sua casa é sempre perigosa. Tem feito um bom trabalho nesse sentido, com um crescimento e um trajeto espetacular do Vasco [Botelho da Costa]. É também um campo difícil para o Sporting nos últimos anos. Espera-nos um jogo difícil, faremos tudo para ganhar.»

Moreirense perde tempo nos jogos?

«Eu não levo isso para o perder tempo, penso que seja apenas para enervar. Foram quase todas as equipas do campeonato, não só o Moreirense. Nesse jogo do Moreirense em Alvalade foi dos melhores do Sporting. Tivemos a estatística de golos esperados mais alta em jogos do campeonato, salvo erro. Temos de ser bastante competitivos, acredito que tentem ser mais pressionantes e dividam o jogo em casa. Tentaram isso com os grandes, mesmo perdendo.»

Principal força do Moreirense

«O bloco e o coletivo. Algo que vem de outros anos. Houve alguma juventude que chegou esta época, mas a ideia de jogo do Moreirense vem de há alguns anos. É a organização defensiva e em casa gostam de jogar, ter bola. Não perdem muita bola. Têm o Alanzinho, que foi meu jogador, e é muito acima da média, têm uma defesa rápida. O Dinis Pinto tem crescido imenso e tem uma boa perspetiva de futuro.»