Sporting
Rui Borges: «Wolverhampton? Estou feliz na casa que quero»
Treinador do Sporting comentou alegado interesse do clube da Premier League na sua contratação
Rui Borges comentou esta segunda-feira, em declarações à Sport TV, o alegado interesse do Wolverhampton na sua contratação, depois do afastamento de Vítor Pereira, dizendo apenas que está «feliz» no Sporting.
«Estou feliz na casa que quero, sou feliz onde estou. Que assim seja por muito anos, é bom sinal e é onde me sinto bem», atirou.
