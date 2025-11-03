Rui Borges comentou esta segunda-feira, em declarações à Sport TV, o alegado interesse do Wolverhampton na sua contratação, depois do afastamento de Vítor Pereira, dizendo apenas que está «feliz» no Sporting.

«Estou feliz na casa que quero, sou feliz onde estou. Que assim seja por muito anos, é bom sinal e é onde me sinto bem», atirou.

