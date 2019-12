O bigode de Wendel tem dado que falar, sobretudo no Brasil, onde o médio do Sporting era conhecido sem a pelugem capilar por cima do lábio superior. Tem dado tanto nas vistas, aliás, que Wendel foi questionado sobre ele.

Dizem que é um bigode «à portuguesa» e perguntaram a Wendel porque não corta. A justificação não tem nada de estético.

«Vou contar-te: está a dar sorte. Desde que coloquei o bigode comecei a jogar e a ganhar titulos lá em Portugal. Acho que não pretendo cortá-lo», respondeu Wendel.