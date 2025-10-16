O documentário “The Winner Takes it All”, que recorda o percurso do Sporting até à conquista do bicampeonato, fica inevitavelmente marcado pela saída de Ruben Amorim para o Manchester United em novembro. Vários jogadores recordaram aquelas semanas de incerteza.

Eduardo Quaresma

«O futebol é assim, leva-nos as pessoas que mais gostamos para longe. Mesmo com a saída de pilares, tendo o mister, ele nunca nos deixava ir abaixo. O Coates saiu, o Luís Neto saiu e eram pessoas que nos mantinham equilibrados mentalmente. Lembro-me de o mister vir falar comigo num treino, mas eu não consegui falar, porque ia começar a chorar. Não estava a conseguir lidar com a situação.»

Pote

«Lembro-me de o Quenda dizer que o Manchester United ia avançar pelo mister, mas nunca acreditei.»

Francisco Trincão

«Nem sequer pareceu real, porque o mister depois ficou tanto tempo, parecia que não ia embora. Era uma questão do futuro, que não ia acontecer. Ficámos como um filho sem o pai.»