O Santa Iria, clube da Associação de Futebol de Lisboa, publicou uma mensagem a agradecer ao Sporting pelas trezentas cadeiras coloridas que recebeu do atual campeão da Liga que, como se sabe, tem vindo a remodelar as bancadas do seu estádio.

«No futebol não há inimigos. Há adversários, e só existem dentro das quatro linhas. Muitas vezes defrontámo-nos dentro do campo, mas quando o árbitro apita é mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Hoje, o nosso clube dá mais um bonito passo para melhorar as infraestruturas e não o fizemos sozinhos. Com a solidariedade do Sporting Clube de Portugal, 300 das antigas cadeiras do Estádio José Alvalade vão agora dar lugar aos nossos adeptos», anunciou o Santa Iria no Facebook.

Cadeiras coloridas que vão substituir os antigos bancos. «Estes bancos viram momentos históricos. Viram golos marcantes. Mas este momento de solidariedade terá sido dos melhores. Esperamos que destas cadeiras sejam vistos e sentidos mais momentos de muita felicidade. Obrigado, Sporting! E boa sorte para a nova temporada!», escreveu ainda o clube que milita na I Divisão da Associação de Futebol de Lisboa.

Além do Santa Iria, o Vilanovenses, da Guarda, e o Clube União Idanhense, de Castelo Branco, também já tinham recebido cadeiras provenientes de Alvalade.