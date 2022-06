Pablo Sarabia fez um balanço da passagem pelo Sporting e classificou a época que passou em Alvalade como «positiva».



«Ir para o Sporting foi uma decisão totalmente acertada. Passei uma época incrível. Gostei muito de lá estar e voltei a ser feliz. Na época anterior em Paris tive dificuldades entre lesões e outras coisas. Acho que foi uma decisão muito acertada e uma experiência muito positiva», começou por dizer, em entrevista à Sport TV.



O internacional espanhol assumiu ainda que ficou com impressões «muito boas» do futebol nacional, ainda que tenha lamentado o facto de os leões não terem conseguido a revalidação do título.



«Estivemos na luta até final. Foi um campeonato muito duro, no qual o FC Porto esteve a um grande nível. Só perdeu um jogo e isso é incomum. Fizemos uma boa temporada e fiquei com uma boa imagem de Portugal, pois conheci novos estádios, bons jogadores e estilos de jogo diferentes», assumiu.



O jogador de 29 anos aproveitou para deixar elogios a Ruben Amorim e falou sobre um possível interesse do PSG no técnico verde e branco.



«Falei com Amorim antes de ir para o Sporting e disse-lhe qual era o meu objetivo. Passava por ajudar a equipa, obviamente. Ele tem uma filosofia de jogo e de equipa incríveis. Essa é a grande força do Sporting. A temporada poderia ter sido diferente se tivéssemos conquistado o título, mas foi satisfatória», referiu.



«Aprendemos um com o outro. Estava habituado a jogar com quatro defesas e no Sporting jogamos com cinco. Aprendi a jogar em diferentes posições, visto que cheguei a jogar como avançado no centro do ataque. Só tenho de lhe agradecer», acrescentou.



Sarabia comentou uma possível saída de Amorim do Sporting para o PSG, defendendo que esse seria «um bom casamento».



«Ele é um bom treinador e o PSG é um grande clube. Seria um bom casamento, mas ele o PSG é que têm de decidir. Relativamente a isso não sei de nada. O PSG é um grande clube e o Amorim é grande treinador», frisou.



Com mais dois anos de contrato com os campeões gauleses, o futebolista desconhece por onde passará o seu futuro.



«Disse que não queria saber de nada até depois destes encontros. Tudo o que se fala pode afetar-nos de certa forma. No fim de contas, tudo aquilo que de que se fala pode afetar os jogadores, de certa forma. Queria vir à seleção e jogar estes quatro jogos sem pensar no futuro. Depois do dia 12 [de junho], vou reunir-me com o clube e veremos qual é a solução», admitiu.



Em relação ao Espanha-Portugal, Sarabia antecipou um «grande jogo» e mostrou-se à disposição de Luis Enrique caso seja preciso alguma informação sobre jogadores portugueses.



«Ainda não [falamos], mas se tiver de transmitir alguma coisa sobre os jogadores portugueses, vou fazê-lo. Há jogadores muito bons e interessantes. Vai ser um jogo complicado», concluiu.