Pablo Sarabia, atualmente a jogar no Qatar, no Al Arabi, recordou a passagem pelo Sporting, em 2021/22, por empréstimo do Paris Saint-Germain, revelando que mantém uma ligação ao clube de Alvalade onde jogou apenas uma temporada. Em conversa com a QSL Chats, o jogador espanhol elegeu também Cristiano Ronaldo como principal referência e ídolo.

Boas memórias do Sporting

«Joguei apenas um ano, mas tive uma grande ligação com toda a gente lá. Estou muito agradecido por todo o tempo que passei no clube. As pessoas apoiaram-me muito, sempre. Ainda hoje sinto os adeptos do Sporting. Só quero agradecer por tudo naquele ano. Senti como se já estivesse lá há cinco anos.»

Cristiano Ronaldo, o ídolo do futebol

«A minha referência é o Cristiano Ronaldo pela sua mentalidade. Acho que pode ser valorizado pela qualidade, personalidade… por tudo. Quer sempre evoluir e acredito que isso é o melhor exemplo para qualquer profissão no mundo.»

Opinião sobre o Qatar

«Agora está calor, mas até agora tem sido uma experiência muito boa estar aqui. A cidade, a praia, os restaurantes, as pessoas, a família árabe. Todos são muito próximos de ti, sempre a tentar ajudar. E aprecio muito este tipo de coisas quando se vive no estrangeiro.»

Chegada ao Al Arabi

«Foi muito bom para mim, porque já conhecia o treinador Pablo [Amo] antes de vir e ele falou-me muito bem do clube, da cidade, de tudo. Quando cheguei encontrei pessoas incríveis, muito acolhedoras, e estou realmente orgulhoso. Sei que não cometi um erro ao vir para aqui. Estou muito feliz por estar aqui. E prometo que vou dar sempre o meu melhor: todas as semanas, todos os dias, em cada treino. E espero vencer muitos jogos aqui.»

O sonho de jogar no Paris Saint-Germain

«Foi um desafio muito, muito difícil para mim, mas muito especial, porque trabalhei muito para o conseguir. E acho que foi um dos melhores momentos da minha carreira.»