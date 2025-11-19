Sarabia recorda Sporting: «Foi como se estivesse lá há cinco anos»
Internacional espanhol jogou apenas uma temporada em Portugal, mas mantém uma forte ligação ao clube de Alvalade
Internacional espanhol jogou apenas uma temporada em Portugal, mas mantém uma forte ligação ao clube de Alvalade
Pablo Sarabia, atualmente a jogar no Qatar, no Al Arabi, recordou a passagem pelo Sporting, em 2021/22, por empréstimo do Paris Saint-Germain, revelando que mantém uma ligação ao clube de Alvalade onde jogou apenas uma temporada. Em conversa com a QSL Chats, o jogador espanhol elegeu também Cristiano Ronaldo como principal referência e ídolo.
Boas memórias do Sporting
«Joguei apenas um ano, mas tive uma grande ligação com toda a gente lá. Estou muito agradecido por todo o tempo que passei no clube. As pessoas apoiaram-me muito, sempre. Ainda hoje sinto os adeptos do Sporting. Só quero agradecer por tudo naquele ano. Senti como se já estivesse lá há cinco anos.»
Cristiano Ronaldo, o ídolo do futebol
«A minha referência é o Cristiano Ronaldo pela sua mentalidade. Acho que pode ser valorizado pela qualidade, personalidade… por tudo. Quer sempre evoluir e acredito que isso é o melhor exemplo para qualquer profissão no mundo.»
Opinião sobre o Qatar
«Agora está calor, mas até agora tem sido uma experiência muito boa estar aqui. A cidade, a praia, os restaurantes, as pessoas, a família árabe. Todos são muito próximos de ti, sempre a tentar ajudar. E aprecio muito este tipo de coisas quando se vive no estrangeiro.»
Chegada ao Al Arabi
«Foi muito bom para mim, porque já conhecia o treinador Pablo [Amo] antes de vir e ele falou-me muito bem do clube, da cidade, de tudo. Quando cheguei encontrei pessoas incríveis, muito acolhedoras, e estou realmente orgulhoso. Sei que não cometi um erro ao vir para aqui. Estou muito feliz por estar aqui. E prometo que vou dar sempre o meu melhor: todas as semanas, todos os dias, em cada treino. E espero vencer muitos jogos aqui.»
O sonho de jogar no Paris Saint-Germain
«Foi um desafio muito, muito difícil para mim, mas muito especial, porque trabalhei muito para o conseguir. E acho que foi um dos melhores momentos da minha carreira.»