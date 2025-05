Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a conquista do bicampeonato:

«É especial por tudo o que os rapazes foram capazes de fazer ao longo do tempo. De fazer e de acreditar. E um agradecimento infinito ao que os adeptos fizeram desde o nosso primeiro dia. Foi muito importante, não só o treinador e a equipa técnica fazerem acreditar o grupo de que eram campeões e que são únicos e incríveis, como os adeptos também. Isso tornou-nos quase invencíveis. Eles têm um espírito de família muito grande: e digo toda a gente que está no dia a dia da academia, desde seguranças, aos rapazes que metem a relva a regar para o treino correr melhor, que trabalha na parte da alimentação na cantina. Só assim, num espírito coletivo de acreditar desde o primeiro dia, juntamente com os adeptos, é que conseguiríamos ser bicampeões com todas as contrariedades que tivemos.

A minha felicidade é a dos jogadores. São um grupo fantástico e só um grupo fantástico conseguiria ultrapassar tudo pelo que foi acontecendo ao longo do caminho. Por isso é que eles são únicos, mais fortes e bicampeões.»

[Em quem pensou quando o árbitro apitou para o fim do jogo?]

«Pensei no meu avô. Tenho o meu avô tatuado no braço. Todos os meus avós já faleceram e acredito que eles lá em cima estão felizes, onde estiverem, e orgulhosos do neto. Mas o meu avô Zé Pedro é muito especial para mim e acredito que está muito feliz pelo neto. Pensei na minha família, nos meus pais, irmãs, na minha mulher e no meu filho. O caminho até aqui tem sido bonito. Tem sido com muito trabalho e competência.

Nos últimos 15 dias eles sofreram um bocadinho pelo que foi o dia a dia Sporting e do Rui Borges. Mas sabem muito bem que é o Rui Borges como pessoa.

O maior troféu que posso ter é o orgulho dos meus e das pessoas que gostam de mim. Mais do que qualquer troféu ou dinheiro. O orgulho e o reconhecimento das pessoas que mais gostam de mim e da minha cidade, a quem deixo um abraço muito grande. Vi muita gente na minha cidade, mesmo não sportinguista, a torcer pelo Sporting. E o carinho que me têm dado desde que cheguei ao Sporting tem sido fenomenal. Um beijinho enorme para a minha cidade. Tenho muito orgulho em ser de Mirandela, do interior. Sou apenas um rapaz de Mirandela que acreditou num sonho. Não fui um grande jogador, não fui um grande estudante, apenas alguém que acreditou num sonho e que foi capaz de o concretizar com muito trabalho, acreditando e sendo feliz. Há bocado estava a dizer a um adjunto meu: é difícil parar quem nasceu para vencer. E não é vencer troféus: é vencer na vida. Amanhã, se deixasse de ser treinador de futebol, era a pessoa mais feliz do Mundo.»

[Qual foi o momento mais duro enquanto treinador do Sporting e o momento em que sentiu, não que estava feito, mas que dificilmente o bicampeonato fugiria ao Sporting]

«A fase mais dura não existiu. Sou muito positivo e acreditei desde o dia em que cheguei que seríamos capazes de ser bicampeões. Trabalhámos imenso para isso, com todas as contrariedades que fomos capazes de ultrapassar.

Diziam que o Zeno Debast era um mau médio e que agora já é um grande médio. Jogamos com o Zeno a médio e acabámos jogos com o [Alexandre] Brito e o Edu [Felicíssimo] e disseram que o Sporting tinha a obrigação de ser campeão. Os rapazes também merecem ser campeões, por tudo o que foram capazes de dar à época.

Felicitar também equipa B. Fico mesmo muito feliz por terem conseguido voltar à II Liga. Merecem muito pelo que foram capazes de fazer na equipa B e pela ajuda que deram na equipa A. Bem ou mal, eles deram resposta e ajudaram-nos a ser bicampeões. Não há momentos menos bom.

Melhor momento? Ter assinado pelo Sporting. Não há maior felicidade do que essa. E desfrutar pelo caminho. Eu acreditava muito porque sou positivo. Se calhar saio à minha mãe nesse sentido. Um beijinho grande para ela. Algo estava guardado para nós e estava.

Melhor defesa, melhor ataque. Eles merecem todo o louvor e ficar marcados na história do Sporting. Jamais serão esquecidos. O futebol é memórias e deixar lembranças em toda a gente.

Daqui a 71 anos vão lembrar-se daqueles rapazes que tinham o Viktor Gyökeres e um treinador, um rapazito de Mirandela chamado Rui Borges, e jogadores que souberam dar a vida pelo Sporting.»

[Maior solução do Rui Borges foi a passagem de Debast para médio? Foi um momento-chave?]

«Em relação ao zeno, foi fácil. É um miúdo cheio de qualidades. Gosta de ouvir e de aprender. Hoje correu quilómetros. Nem sempre bem taticamente, mas com o que ele dá e acrescenta consegue abafar algumas coisas. Ficámos sem médios e ele foi muito importante para conseguirmos ter algum equilibro até final da época, por tudo o que nos aconteceu. Mas não foi só ele. Mas é um miúdo especial, cheio de qualidade e que terá um futuro risonho a médio ou a central. Acima de tudo, quer aprender muito.»