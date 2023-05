O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Marítimo (2-1), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[Os dois golos no fim deram justiça ao jogo?] «Não pela qualidade de jogo, mas claramente trouxeram justiça ao jogo. O Marítimo encontrou-se a ganhar cedo, criou-nos ansiedade e tentou levar o jogo de uma forma que eu se calhar também levaria. Mas fomos a equipa que quis sempre dar a volta e acho que é justo. Tentámos tudo e demos tudo.

[Gerir a equipa a pensar no dérbi com o Benfica condicionou?] Acho que não, eles têm de lutar pelo lugar. O importante é ir para cada jogo com o máximo de opções. Os jogadores têm de estar preparados para tentar atingir o objetivo mínimo, o terceiro lugar. Se eu o deveria ter falado na gestão antes do jogo? Se calhar não, mas estou sempre a aprender. O que eu acho é que o 11 que iniciou o jogo, se não sofremos o golo, podiam ser muitos melhores. Depois empurrámos mais o adversário, o adversário ficou cansado e criámos algumas ocasiões, mas não melhorámos assim tanto a qualidade de jogo. Os jogadores quiseram muito, mas notou-se muita ansiedade e muita pressa.»