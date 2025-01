Rui Borges, treinador do Sporting, falou esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Rio Ave. O técnico dos leões abordou as muitas leões que os plantel do Sporting possui, mas mostrou-se tranquilo dizendo agarrar-se «a quem está».

«Vocês falam em mercado, se formos ao mercado por cada jogador que se aleija acabávamos a época com 50 jogadores no plantel. Faz parte as lesões. temos que nos adaptar a isso. O treinador português, nós felizmente temos sido valorizados porque somos capazes de nos adaptar em todos os contextos, seja campeonatos, seja naquilo que é as dificuldades», começou por referir o treinador dos «verde e brancos».

«O Viktor [Gyökeres] é um jogador importante. Acredito que possamos contar com ele no jogo e nos próximos também, mas se não tivermos, temos de arranjar uma forma de sermos competitivos da mesma forma e ganhar da mesma forma. O futebol é isto, ter a capacidade de nos adaptar. Jogamos 11 contra 11 e no campo é que se vê quem é o melhor. Não me agarro a quem não esta, agarro-me sim a quem está. Esses é que vão jogar, correr, lutar e é nesses que eu me foco, só e apenas naquilo que é solução e não no problema, porque senão há sempre problemas, não só no futebol mas também na nossa vida», atirou.

O Sporting joga com o Rio Ave este sábado, às 18h, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui, no Maisfutebol.