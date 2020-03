O presidente do Sporting fez uma pequena declaração na abertura da apresentação oficial de Ruben Amorim em Alvalade. A restante equipa técnica do ex-Sp. Braga assistiu na primeira fila à cerimónia.



«É com grande prazer que estou a apresentar o novo treinador do Sporting. Não é só o treinador, mas também o homem escolhido para liderar este projeto. É a nossa escolha, a nossa aposta e o treinador do nosso projeto. Antes de falar do Ruben, gostaria de esclarecer algumas coisas que criaram muito ruído», começou por dizer Frederico Varandas.



«Esta operação não implica, não o estamos a fazer nem nunca vamos fazer um all-in financeiro. Esse all-in foi feito há mais de dois anos e passado três meses, não se pagavam impostos e ia-se à conta reserva para pagar salários. Há sim, uma mudança de estratégia, de rumo e um novo paradigma. O orçamento para o futebol para 2020/21 foi decidido há meses e a aquisição do Ruben Amorim não aumenta nem um cêntimo esse orçamento. Altera sim, essa é a nossa visão, a alocação das verbas deste orçamento. O Ruben é um treinador que vai potenciar e criar valor», continuou.



«(...) O Ruben dentro de poucos anos será demasiado grande para o futebol português como tantos outros que emigraram. É a realidade do futebol português. Se este treinador fosse apresentado daqui a três meses noutro clube, seria uma grande jogada. Aqui é um grande risco. Conheço bem este clube, durmo bem com isso», referiu.



