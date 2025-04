Com Pedro Gonçalves e Morita ainda de fora do jogo desta segunda-feira com o Sp. Braga, Rui Borges vai voltar a apostar em Zeno Debast no meio-campo. O treinador diz que não esquece que o internacional belga foi contratado como defesa central, mas também diz que o jogador está cada vez mais confiante para ajudar a equipa naquela posição.

O treinador começou por confirmar o veredito que já tinha dado em relação a Pote que deverá regressar à competição nos próximos dez dias. «Em relação ao Pote é o que disse, fui sincero e honesto. É por aí que podem esperar o Pote», destacou, confirmando também a ausência de Morita do jogo desta segunda-feira.

Duas ausências que ditam a continuidade de Debast no meio-campo, ao lado do capitão Morten Hjulmand.

«O Zeno acrescenta aquilo que tem acrescentado. É um jogador dinâmico, está a crescer naquela posição, já disse. Está melhor, sente menos dificuldades a jogar de costas. Está mais intenso, mais agressivo. Vai-nos dar, dentro daquilo que é a sua qualidade técnica, várias coisas», começou por destacar.

A verdade é que o internacional belga tem vindo a progredir na nova posição. «A equipa reconhece nele essa qualidade, é importante. Ele sente esse reconhecimento, sente essa confiança de toda a gente. É um jogador que tem feito bons jogos, acredito que vá crescer ainda mais, vai crescer muito e bem naquela posição», prosseguiu.

Uma mudança de posição que foi bem aceite pelo próprio jogador e por todo o plantel. «Claro que não me vou esquecer que ele é defesa central, foi contratado para isso, jamais me vou esquecer, mas, neste momento, sinto-o capaz, com confiança e com o desejo de ajudar naquela posição. É dar continuidade ao que ele tem sido, é apenas isso que eu lhe peço», referiu ainda Rui Borges na antevisão do jogo da 28.ª jornada da Liga.