Rui Borges destacou a coesão defensiva do FC Porto, mas também lembrou que o Sporting tem o melhor ataque da Liga, na antevisão do clássico que está marcado para esta segunda-feira para o Estádio do Dragão. O treinador abordou ainda a importância das bolas paradas.

O FC Porto tem-se destacado pela coesão defensiva. Vai ser importante marcar primeiro no Dragão?

«O FC Porto é claramente uma equipa que, em termos defensivos, é fortíssima, penso que não só a nível nacional, mas mesmo a nível europeu, é a equipa que menos concede aos adversários e isso dita bem aquilo que é capacidade defensiva do adversário e do seu coletivo. Não tem a ver só com linha defensiva, tem a ver sim com o seu coletivo, é uma equipa muito comprometida, muito intensa, muito forte na transição defensiva. Organiza-se e não tem problemas quando está num bloco mais baixo, estar mais aglomerado e mais competitivo. É uma equipa bastante comprometida e todos esses dados a nível europeu e nacional ditam aquilo que é o compromisso coletivo do FC Porto. Também é uma equipa que, a nível ofensivo, também cria as suas oportunidades, é muito vertical, muito agressiva no momento da procura da baliza adversária. Nós, na parte ofensiva, também somos bons, somos os melhores a nível nacional, por isso vai ser um bom jogo nesse sentido. A equipa que concede menos frente à que mais cria. Será um jogo bastante competitivo e intenso.»

Algum cuidado especial com as bolas paradas?

«Em relação às bolas paradas, treinámos como treinamos frente a qualquer adversário. É um ponto forte, é certo, do FC Porto, até mesmo mais pelas dinâmicas das bolas paradas, pela parte atlética da equipa. É uma equipa atleticamente muito forte, tem jogadores muito fortes nos duelos, fisicamente altos, intensos, competitivos, o que torna a equipa ainda mais forte nesses momentos de bola parada. Mas treinamos exatamente como qualquer outro adversário. Sabendo que são fortes, sabendo que têm essa parte atlética diferente de outras equipas. Temos que estar preparados como temos estado sempre, apesar de tudo, temos feito uma boa época nesse momento e acredito que amanhã vamos também estar focados e rigorosos nesse momento do jogo que é um momento cada vez mais importante num jogo de futebol».