Silas, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o triunfo sobre o V. Setúbal por 3-1 no Bonfim. O técnico abordou a possível saída de Bruno Fernandes, falou sobre a ausência de Coates do dérbi com o Benfica e da saída por lesão de Vietto:

[Bruno Fernandes, a possível saída e a presença no dérbi]

«Não posso assegurar essas duas coisas. Não sei. Já estou a pensar no jogo com o Benfica e estou a pensar em levar o Bruno.

Vietto? Não sei bem. Temos tempo para recuperar. Uma das preocupações era não nos apresentarmos na próxima semana sem algum dos jogadores que têm vindo a jogar. Vamos jogar com 11, mas preferíamos ter toda a gente disponível.»