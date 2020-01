A indefinição sobre a saída de Bruno Fernandes com o mercado aberto coincide com uma das piores séries de resultados do Sporting na presente temporada com três desaires nos últimos quatro jogos, mas Silas considera que uma coisa na está relacionada com a outra, até porque, na visão do treinador, as exibições não têm sido más.

«Não, não acho que esteja ligada. É verdade que a nível de resultados é uma fase, mas a nível de exibições não. Com o FC Porto não merecíamos perder, com o Benfica também não e com o Braga perdemos quando tínhamos menos um. A nível de exibições não acho que tenho sido mau, mas é a nível de resultados porque falhámos muitos golos, sobretudo nos jogos com o FC Porto e com o Benfica, mas as exibições não foram más e o Bruno participou nesses jogos.

Para Silas, o maior problema nos últimos jogos foi a eficácia, ou melhor, a falta dela. «Não tem a ver com o Bruno, tem a ver com a eficácia. Fazer golo ou não fazer, a bola entrar ou não entrar. Já ninguém se lembra do que aconteceu frente ao FC Porto, mas eu sei porque analisei o jogo. Sei que não fomos inferiores, pelo contrário, fomos superiores, não merecíamos ter perdido. Com o Benfica também foi um jogo muito equilibrado, não merecíamos ter perdido, mas perdemos. Não tem nada a ver com o Bruno», acrescentou.

Quanto a Bruno Fernandes, face à indefinição sobre a sua saída, o treinador garante que o jogador continua a trabalhar da mesma forma. «O Estado de espírito parece-me Bruno muito bom. Sempre bem-disposto, sempre disponível para trabalhar. Compreendo que possa estar um pouco mais ansioso, mas não notei. Viu-o sempre muito focado no treino, focado no jogo. Falamos muito e o Bruno envolve-se sempre. Acho que vai jogar e vai jogar bem de certeza absoluta», destacou ainda.